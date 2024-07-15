Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

Звезда "Зачарованных" не боялась появляться на публике во время болезни.

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Умерла Шеннен Доэрти - опубликовано последнее фото актрисы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Американская актриса Шеннен Доэрти 9 лет боролась с раком молочной железы. Увы, коварная болезнь, которая со временем распространилась на кости и головной мозг артистки, одержала победу - 13 июля звезды "Зачарованных" не стало.

Доэрти не скрывала свою болезнь и откровенно описывала свою жизнь с онкологией в соцсетях, делилась свежими фото, давала интервью. Последние прижизненные снимки Шеннен на публике недавно опубликовало издание Page Six.

Как утверждает таблоид, кадры были сделаны папарацци в 16 июня во время ее прогулки с подругой и Крисом Кортаццо, другом семьи. Их троих "поймали", когда они гуляли по Малибу, Калифорния, после ужина в ресторане.

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На фотографиях Шеннен Доэрти общается с друзьями и выглядит счастливой, но все-таки слегка изможденной. Актриса была одета в серую свободную рубаху, синие джинсы-клеш, сланцы и стильное кепи.

Shannen Doherty smiled while out to dinner with friends in Malibu in last public photos before death https://t.co/o3KJmf9flWpic.twitter.com/dcYF3sOpWH — Page Six (@PageSix) July 14, 2024

Кто такая Шеннен Доэрти Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные". По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

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Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман. 34-летнюю актрису папарацци засняли во время нежных поцелуев с загадочным брюнетом в Оксфорде.

Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.

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