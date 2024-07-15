УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

Анна Подгорная
15 июля 2024, 16:28
146
Звезда "Зачарованных" не боялась появляться на публике во время болезни.
Шеннен Доэрти
Умерла Шеннен Доэрти - опубликовано последнее фото актрисы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Американская актриса Шеннен Доэрти 9 лет боролась с раком молочной железы. Увы, коварная болезнь, которая со временем распространилась на кости и головной мозг артистки, одержала победу - 13 июля звезды "Зачарованных" не стало.

Доэрти не скрывала свою болезнь и откровенно описывала свою жизнь с онкологией в соцсетях, делилась свежими фото, давала интервью. Последние прижизненные снимки Шеннен на публике недавно опубликовало издание Page Six.

Как утверждает таблоид, кадры были сделаны папарацци в 16 июня во время ее прогулки с подругой и Крисом Кортаццо, другом семьи. Их троих "поймали", когда они гуляли по Малибу, Калифорния, после ужина в ресторане.

видео дня

На фотографиях Шеннен Доэрти общается с друзьями и выглядит счастливой, но все-таки слегка изможденной. Актриса была одета в серую свободную рубаху, синие джинсы-клеш, сланцы и стильное кепи.

Кто такая Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".

По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман. 34-летнюю актрису папарацци засняли во время нежных поцелуев с загадочным брюнетом в Оксфорде.

Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Шэннен Доэрти новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:10 Украина
Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:35 Украина
Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:50 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность 5507

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа 4568

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания 4289

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Когда один выстрел меняет мировую историю 2243

Когда один выстрел меняет мировую историю

Последние новости

17:35

"Вы там были?": Словакия опозорилась реакцией на удар РФ по Охматдету

17:33

Танковый "борт" в Украину: Испания передает новую партию военной помощи

17:21

Быстро и без химии: как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильникеВидео

17:10

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:04

О наступлении речь не шла: Зеленский объяснил слова о "14 бригадах без оружия"

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - КраевУ демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев
16:40

Не останется молодости и красоты: кому нельзя умываться 16 июля - приметы

16:35

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:28

Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

16:08

Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару

Реклама
15:58

Популярный украинский шоумен оказался под капельницей

15:50

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:41

Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского

15:38

Намекнул на Польшу: Зеленский рассказал о проблемных партнерах Украины

15:28

НАПК уличила партию Порошенко на выводе 35 млн грн из госбюджета на собственный счет – движение "Чесно"

15:27

"Мир только в Европе": Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО

15:13

Жена Евгения Кота показала фигуру через 5 дней после родов

15:03

Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

14:42

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: Девы - не молчите, Рыбам - общение

14:36

Цвет имеет значение: как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью - 5 правилВидео

14:30

Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день

Реклама
14:28

Делает ставку на Трампа: с чем могут быть связаны недавние вояжи Орбана

14:16

В Украине температура подскочит до +42°: синоптик назвала, где будет жарче всего

13:43

Украина тайно получила от Германии пакет военной помощи с танками

13:16

Как убрать царапины на солнцезащитных очках за 10 минутВидео

13:15

Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

12:38

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

12:16

"Положительная тенденция": в Украине растет уровень мобилизации - Reuters

12:14

На Одесчине застрелили дезертира: военные сбежали из части и шли в Молдову

12:00

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов

11:56

"Дно давно пробито": путинистку Лолиту затравили в РФ - что случилось

11:56

В Мариуполе прогремели взрывы, оккупанты подняли в небо авиацию

11:19

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

11:15

Дроны взорвали воинскую часть: стали известны детали удара по целям РФ в Крыму

11:13

Из-за больших потерь: Сирский направил проверку в одну из бригад ВСУ - Генштаб

10:21

Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Драконам - семейные проблемы, Собакам - критика

10:21

"Ракетных атак РФ все больше": в ФРГ заговорили о передаче ВСУ боевых самолетов

10:10

"Я ничего не потерял": звезда "Поймать Кайдаша" впервые прокомментировал развод

10:01

Орбан доигрался с "мирными" вояжами: в ЕС могут организовать бойкот - Politico

10:00

Антифейк-ликбез: как распознать подделку при покупке онлайн пресс-релиз

09:52

"Выбирает не поддерживать свою страну": певица Гайтана попала в крупный скандал

Реклама
09:19

"Коллективное давление на РФ": в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру

09:00

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

08:58

Еще полторы-две недели: когда в Украине станет меньше отключений света

08:57

Белокурый ангел: как выглядит обаятельный малыш из комедии "Деннис-мучитель" сейчас

08:11

ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине: в ISW назвали направления

08:08

Путинист Григорий Лепс публично приставал к известной певице - детали

07:46

Байден обратился к нации после покушения на Трампа: что сказал президент США

07:42

Смерть звезды "Сияния" Шелли Дюваль: бывший возлюбленный раскрыл подробности

06:55

В Крыму и РФ прогремели взрывы: оккупанты пожаловались на атаку дронов

06:20

Когда один выстрел меняет мировую историюмнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять