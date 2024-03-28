Смерть на концерте Анастасии Приходько - подробности от полиции

Певица и ее команда шокированы произошедшей трагедией.

https://stars.glavred.info/smert-na-koncerte-anastasii-prihodko-podrobnosti-ot-policii-10553678.html Ссылка скопирована

Концерт Анастасии Приходько в Трускавце обернулся трагедией / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

25 марта во время концерта украинской певицы Анастасии Приходько в Трускавце произошла трагедия. В начале выступления (артистка успела исполнить всего три песни) в зале дворца культуры имени Т. Г. Шевченко стало плохо человеку.

Ему вызвали скорую помощь, однако медики на месте смогли лишь констатировать смерть зрителя. Этим человеком, по данным пиар-менеджера Приходько, был ее концертный директор.

Полиция дала изданию Фокус комментарий в следствие несчастного случая на концерте. Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, смерть мужчины была ненасильственной.

видео дня

"Событие действительно имело место, вчера, 25 марта, на одном из концертов в городе Трускавец. От медиков поступило сообщение, что умер человек. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов. При осмотре на теле лица признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас личность умершего установлена. Сейчас тело направили на экспертизу, которая определит причину смерти. Обстоятельства выясняются", - сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП Львовской области Светлана Добровольская.

Команда Анастасии Приходько пока хранит молчание относительно смерти концертного менеджера.

Кто такая Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что Украина потеряла место в топе потенциальных победителей на Евровидении-2024. Букмекеры пересмотрели положение alyona alyona & Jerry Heil в своих рейтингах.

Также третья экс-жена Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как хотела принять постриг, и намекнула на новый роман. После ухода мужа и смерти сына в ее жизни настала темная полоса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред