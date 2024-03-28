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Смерть на концерте Анастасии Приходько - подробности от полиции

Анна Подгорная
28 марта 2024, 13:05
Певица и ее команда шокированы произошедшей трагедией.
Анастасия Приходько
Концерт Анастасии Приходько в Трускавце обернулся трагедией / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

25 марта во время концерта украинской певицы Анастасии Приходько в Трускавце произошла трагедия. В начале выступления (артистка успела исполнить всего три песни) в зале дворца культуры имени Т. Г. Шевченко стало плохо человеку.

Ему вызвали скорую помощь, однако медики на месте смогли лишь констатировать смерть зрителя. Этим человеком, по данным пиар-менеджера Приходько, был ее концертный директор.

Полиция дала изданию Фокус комментарий в следствие несчастного случая на концерте. Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, смерть мужчины была ненасильственной.

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"Событие действительно имело место, вчера, 25 марта, на одном из концертов в городе Трускавец. От медиков поступило сообщение, что умер человек. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов. При осмотре на теле лица признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас личность умершего установлена. Сейчас тело направили на экспертизу, которая определит причину смерти. Обстоятельства выясняются", - сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП Львовской области Светлана Добровольская.

Команда Анастасии Приходько пока хранит молчание относительно смерти концертного менеджера.

Кто такая Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

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