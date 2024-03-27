Украина потеряла место в топе потенциальных победителей на Евровидении-2024

По новым букмекерским прогнозам шансы alyona alyona & Jerry Heil на победу в конкурсе снизились.

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alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024 - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil объединились в дуэт и будут представлять Украину на Евровидении-2024. После Национального отбора они стали фаворитками букмекеров среди потенциальных победителей музыкального конкурса.

Больше месяца Украина занимала лидирующую позицию, однако сейчас, когда все 37 стран-участниц представили своих конкурсантов, котировки изменились. Букмекеры обновили рейтинг, и прогноз для alyona alyona и Jerry Heil стал не самым утешительным.

Так на первом мечте закрепился артист из Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Эта страна ни разу не выигрывала конкурс за всю историю Евровидения. Тем не менее в этом году ее шансы оценивают в целых 18%.

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На второе место выбилась Angelina Mango из страны "Большой пятерки" Италии с 14% шансов на победу в Евровидении-2024. Украине с ее 12 процентами удалось удержаться в тройке лидеров конкурса, однако четвертое место, Nemo из Швейцарии, отстает от нее с крайне небольшим отрывом - 9%.

alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024 - прогноз букмекеров / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая раскрыла свою беременность на Нацотборе-2024, элегантно намекнула на пол третьего ребенка.

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