Служащий ВСУ стал Заслуженным артистом Украины

Андрей Фединчик получил звание Заслуженного артиста Украины / instagram.com/andreyfedinchik

Звезда украинских сериалов Клан ювелиров, Папаньки и Крепостная, актер Андрей Фединчик получил звание Заслуженного артиста Украины. В связи с тем, что с первого дня полномасштабной войны мужчина вступил Территориальную оборону Житомира, где провел юность и детство, награду за него получила его супруга - украинская актриса кино, театра и дубляжа Наталка (Наталья) Денисенко.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Денисенко показала церемонию награждения украинских артистов званиями, которую проводил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Национальной опере Украины.

Денисенко подчеркнула, что официально звание Заслуженного Фединчик получил еще в 2021 году, однако из-за ряда обстоятельств не смог принять ее.

Новоиспеченный Заслуженный артист Украины и Наталка Денисенко познакомились во время съемок сериала Клан ювелиров. Так экранная пара скоро стала настоящей семьей. Вместе актеры воспитывают пятилетнего сына, которого также назвали Андреем.

Наталка Денисенко получила звание заслуженного артиста вместо мужа Андрея Фединчика / instagram.com/natalka_denisenko

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