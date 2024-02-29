Сложил в чемодан и хотел спалить: муж хладнокровно убил звезду балета

В Харькове муж хладнокровно убил известную балерину Марию Холодную из-за ревности.

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Марию Холодную хладнокровно убил муж / коллаж: Главред, фото: Харьковский академический театр музыкальной комедии

Вчера, 28 февраля, в Харькове прошла церемония прощания с Марией Холодной – главной балетмейстершей Харьковского академического театра музыкальной комедии.

17 февраля Марию убил ее муж, который признал вину, остатки тела нашли 24 февраля.

В Харьковском академическом театре музыкальной комедии объявили неделю скорби, сообщил директор театра Игорь Коваль "Суспільному".

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"Эта девушка пришла к нам молодой балериной около 15 лет назад. Она очень талантливая девушка, красавица, контактная. С ней очень приятно было работать. Она очень изобретательна, а потому стала балетмейстершей, а затем главной балетмейстершей в театре", — отметил Коваль.

Об исчезновении Марии сообщила ее мама 19 февраля, она позвонила директору театра и сказала, что балерины не будет на репетиции.

"Мне позвонила ее мать и сказала: "Маши на репетиции не будет. Она исчезла". И мы начали ждать. Ее мать написала заявление в полицию, потому что она очень ответственная девушка. Если бы это был другой человек, который мог куда-то поехать и не предупредить, то не было таких волнений. Но это не о Маше, это не похоже на нее. А потому мы все начали нервничать. И у нас были плохие мысли", – рассказал Коваль.

Судмедэкспертиза постановила, что причиной смерти стали четыре ножевых ранения, после которых тело расчеленили, сложили в чемодан и пытались спалить.

Муж Марии, главный подозреваемый, признал вину и находится под стражей.

Пара начала жить отдельно в начале 2024 года, но мужчина продолжал следить за балериной, получил доступ к ее мессенджерам и читал переписку артистки. Полиция рассказала, что мотивом убийства стали ревности.

Без матери остался 12-летний сын.

Кто такая Мария Холодная Мария Холодная - главная балетмейстерша Харьковского академического театра музыкальной комедии. В качестве балетмейстерши талантливая танцовщица дебютировала в 2020 году — она стала постановщиком в музкомедии "Семейная авантюра, или Она на все согласна".

Напомним, ранее в ужасном ДТП на трассе Киев-Харьков погибла известная балерина. Она возвращалась домой из Италии, где находилась в отпуске.

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