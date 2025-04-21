Слегла: Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

Надя Дорофеева поделилась, что с ней произошло.

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Надя Дорофеева плохо себя чувствует / коллаж: Главред, фото: t.me, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

У Нади Дорофеевой началась мигрень

Певица назвала причину

Украинская популярная певица Надя Дорофеева рассказала поклонникам, что столкнулась с проблемами со здоровьем.

На своей странице в Telegram артистка уточнила, что у нее началась мигрень.

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"Сегодня должен был быть рабочий творческий день, но мигрень все наломала. Тупо не могу встать с кровати. Смогла провести парочку "зумов" лежа, и все. Ненавижу болеть", – написала Надя.

Надя Дорофеева о проблемах со здоровьем / фото: скрин t.me, Надя Дорофеева

Как оказалось, причиной мигрени могла стать усталость. После сольного концерта во Дворце спорта в Киеве, который состоялся 12 апреля, она совсем не отдыхала.

"Возможно, это закономерно", – добавила Дорофеева.

Миша Кацурин ухаживает за Надей Дорофеевой / фото: скрин t.me, Надя Дорофеева

Отметим, недавно певица сообщила о том, что у нее появился хомяк по кличке Чурчхелла, после чего ее жизнь очень изменилась и она привязалась к домашнему питомцу.

"Я не думала, что я буду это испытывать. Потому что прихожу – бегу к ней. Я ее называю Чуча. Она сама выходит на ручки, она бегает по нам, мы купили огромный шар, в который мы ее садим, она бегает по дому", – говорила артистка.

Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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