Слегла: Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

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- У Нади Дорофеевой началась мигрень
- Певица назвала причину
Украинская популярная певица Надя Дорофеева рассказала поклонникам, что столкнулась с проблемами со здоровьем.
На своей странице в Telegram артистка уточнила, что у нее началась мигрень.
"Сегодня должен был быть рабочий творческий день, но мигрень все наломала. Тупо не могу встать с кровати. Смогла провести парочку "зумов" лежа, и все. Ненавижу болеть", – написала Надя.
Как оказалось, причиной мигрени могла стать усталость. После сольного концерта во Дворце спорта в Киеве, который состоялся 12 апреля, она совсем не отдыхала.
"Возможно, это закономерно", – добавила Дорофеева.
Отметим, недавно певица сообщила о том, что у нее появился хомяк по кличке Чурчхелла, после чего ее жизнь очень изменилась и она привязалась к домашнему питомцу.
"Я не думала, что я буду это испытывать. Потому что прихожу – бегу к ней. Я ее называю Чуча. Она сама выходит на ручки, она бегает по нам, мы купили огромный шар, в который мы ее садим, она бегает по дому", – говорила артистка.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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