Следом за машиной: блогерша Верба показала свою китчевую квартиру

Юлия Вербинец, которая имеет немаленькую аудиторию в социальной сети, продолжает удивлять.

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Блогерга Верба продолжает хвастаться своим достатотком / Коллаж Главред. Фото Instagram/verbaaa.verbaaa

20-летняя украинская блогерша Юля "Верба", которая недавно купила новую машину Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска, стоимостью около 7-10 миллионов гривен, похвасталась на этот раз квартирой.

На видео, которое ей снимает ее подруга, Верба хвастается новой квартирой, в котором преобладает белая лепнина и золото. Сама Верба с нарощеными и выбеленными волосами, дефилирует по своей квартире, собирая разбросанные вещи.

Блогерша Верба и ее "богатства" / Скриншот видео

видео дня

Блогерша Верба и ее "богатства" / Скриншот видео

Зайдя для съемки в спальню, Верба сначала убирает свои трусы, а потом уже позволяет снять бардак в квартире.

Блогерша Верба и ее "богатства" / Скриншот видео

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

Ранее также украинская блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Вербинец раскрыла свои новые отношения.

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