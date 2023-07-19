Следом за машиной: блогерша Верба показала свою китчевую квартиру

20-летняя украинская блогерша Юля "Верба", которая недавно купила новую машину Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска, стоимостью около 7-10 миллионов гривен, похвасталась на этот раз квартирой.
На видео, которое ей снимает ее подруга, Верба хвастается новой квартирой, в котором преобладает белая лепнина и золото. Сама Верба с нарощеными и выбеленными волосами, дефилирует по своей квартире, собирая разбросанные вещи.
Зайдя для съемки в спальню, Верба сначала убирает свои трусы, а потом уже позволяет снять бардак в квартире.
Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.
Ранее также украинская блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Вербинец раскрыла свои новые отношения.
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