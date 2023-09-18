Следом за Киркоровым: жена Цекало пришила себе новую попу

Жена Цекало порадовала поклонников новыми прелестями.

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Дарина Эрвин показала свои новые подушки/Коллж Главред, фото Instagram/darinaervin

Молодая жена 61-летнего Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала новую серию снимков, где видно, что у нее что-то изменилось сзади.

На своей странице в Instagram, знаменитость выложила фото, где позирует на летней улице. Внимательные подписчики разглядели, что у Эрвин появилась новая попа.

Похоже, что у российских знаменитостей появился какой-то новый тренд. Теперь у них можно щеголять с подушками безопасности сзади.

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На фото - жена Цекало и ее новая попа:

Дарина Эрвин показала новую попу, фото Instagram/darinaervin

Свое фото знаменитость подписала так: "Когда дьявол не может дотянутся до тебя, он посылает тебе женщину-близнецы".

Напомним, Дарина Эрвин очень ярко ведет свой блог в Instagram, девушка часто публикует откровенные кадры и делиться пикантными историями или ситуациями с жизни. Дарина часто хвастается отличной фигурой и аппетитными формами.

Также мы писали, что 61-летний Александр Цекало, который родился в Киеве, но молчит о войне России против Украины, ведет закрытый образ жизни со своей 30-летней женой Дариной Эрвин. Сейчас пара живет в США, а молодая жена Цекало изредка публикует пикантные фото на своей страничке в Instagram.

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