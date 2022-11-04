Грудь едва не разорвала платье: молодая жена Цекало показала сумасшедшее декольте

Жена Александра Цекало совсем не стесняется публиковать пикантные фото.
61-летний Александр Цекало, который родился в Киеве, но молчит о войне России против Украины, ведет закрытый образ жизни со своей 30-летней женой Дариной Эрвин.
Сейчас пара живет в США, а молодая жена Цекало изредка публикует пикантные фото на своей страничке в Instagram.
На этот раз 30-летняя художница предстала на кадре в платье, которое идеально подчеркнуло ее феноменальные формы.
Напомним Дарина Эрвин очень ярко ведет свой блог в Instagram, девушка часто публикует откровенные кадры и делиться пикантными историями или ситуациями с жизни. Дарина часто хвастается отличной фигурой и аппетитными формами.
Тем временем Лолита Милявская прокомментировала свое полуголое фото, за которое ее высмеяли в сети.
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Автор: Сергей Кущ