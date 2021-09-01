Жена Цекало бесстыже вывалила огромную грудь из лифчика

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

Молодая возлюбленная Александра Цекало Дарина Эрвин очень ярко ведет свой блог в Instagram, девушка часто публикует откровенные кадры и делиться пикантными историями или ситуациями с жизни. Дарина часто хвастается отличной фигурой и аппетитными формами, а несколько раз даже показывала, что для ее картин возлюбленный муж может позировать голышом.

На новом кадре в Instagram Дарина показала, как на пляже ее огромная грудь почти выпрыгнула из бикини, когда девушка наклонилась вперед. Она попала в объектив пока отдыхала на шезлонге в бикини и рубашке, дополнив образ солнцезащитными очками. Эрвин оставила неизгладимые впечатления у поклонников, и пошутила про коктейль Маргариту.

"Если мы на зум-звонке и у моего "лимонада" соленый ободок - не обращай внимания", - пише она

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

"Огонь", "Куколка", "Просто прелесть", "И я хочу", "Какая красотенька", "Без комментариев", - пишут ей в комментариях.

Ранее Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности.

Дарина Эрвин и Александр Цекало вместе с 2019 года. Они живут в США, и девушка занимается искусством.

В 2019 году ходили слухи, что Дарина беременна, но тогда девушка опровергла слухи.