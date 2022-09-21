Скрипка признался, что живет на деньги от многолетнего бизнеса в РФ

Скрипка живет на деньги, которые получил от бизнеса в РФ / УНИАН

Известный украинский певец и лидер рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зарабатывал немалые деньги на своем бизнесе, который организовал в России. Заработанными там деньгами он пользуется даже сейчас. Об этом Скрипка рассказал в интервью Алине Доротюк.

Он рассказал, что до 2014 года Скрипка со своим коллективом часто выступали в России и собирали там полные концертные залы.

"За прошлые годы я накопил средства. Мой бизнес был в основном в России. Я брал эти российские средства, и я их инвестировал в фестивали "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Это моя была схема. Я хотел, чтобы именно россияне инвестировали в украинскую культуру, и они это делали. Я не все инвестировал, у меня остались какие-то средства, вот я их сейчас поедаю", - сказал Скрипка.

Он утверждает, что последний концерт в России состоялся "в январе или феврале 2014 года".

Напомним, Олег Скрипка со своей группой должны были дать концерт в Германии в местном клубе. Однако позже стало известно, что концерт отменили. При чем причиной назвали "фашизм". Там отметили, что "фашистам нельзя петь на своем родном языке".

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