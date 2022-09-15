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"Рука Кремля": в Германии отменили концерт Олега Скрипки, назвав группу "фашистской"

15 сентября 2022, 18:53

Немцы вроде и поддерживают украинцев, а по факту отменяют концерты, называя украинцев фашистами.

Скрипка
Олег Скрипка поделился неприятной новостью/ УНИАН

Лидер украинской группы ВВ Олег Скрипка поделилися плохой новостью относительно своего концерта в Гамбурге, Германия.

По словам музыканта, у группы планировался концерт в клубе, в котором когда-то начинали Битлз, "Идра", однако он не состоится, ведь украинская музыка получила неожиданное сопротивление каких-то тайных сил.

"Наши концерты отменяются под эгидой того, что украинцы - это фашисты, а фашистам нельзя петь на своем родном языке. Все мы знаем откуда растут ноги. Немцы вроде бы встают на сторону украинцев, но клубы не придерживаются контрактов", - рассказывает Скрипка.

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Отметим, воин Евгений Лешан, который сейчас проходит лечение в Гамбурге, также поделился подробностями отмены концерта.

Напомним, ранее 55-летняя актриса, любительница Путина Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

По ее мнению, надо предоставить всем артистам возможность выступать на сцене под фашистской Z-символикой, и тогда "предатели будут выдавать себя сами". В таком случае артисты уже больше "не смогут скрывать свои политические взгляды, что даст российским властям увидеть, кто есть кто", отметила Шукшина. "Таким образом, все критикующие российскую власть будут отсеиваться сами", - заявила путинистка.

Шукшина также вспомнила группу рок-группу "Би-2", участники которой не высказали свое мнение о происходящем, но отказались выступать под символом "Z" в Омске. Концерт музыкального коллектива был отменен за несколько минут до начала.

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Олег Скрипка
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