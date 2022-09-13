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Маркер идиотизма: Шукшина нашла новый способ выявлять "предателей" с помощью Z-символа

13 сентября 2022, 22:58

Актриса в очередной раз показала, что ее любовь к президенту-террористу сильнее человеческих качеств.

Мария Шукшина
Мария Шукшина продолжает удивлять своими фашистскими замашками/ Kp.ru

55-летняя актриса, любительница Путина Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

По ее мнению, надо предоставить всем артистам возможность выступать на сцене под фашистской Z-символикой, и тогда "предатели будут выдавать себя сами". В таком случае артисты уже больше "не смогут скрывать свои политические взгляды, что даст российским властям увидеть, кто есть кто", отметила Шукшина. "Таким образом, все критикующие российскую власть будут отсеиваться сами", - заявила путинистка, которую цитирует topdaynews.ru.

Шукшина также вспомнила группу рок-группу "Би-2", участники которой не высказали свое мнение о происходящем, но отказались выступать под символом "Z" в Омске. Концерт музыкального коллектива был отменен за несколько минут до начала.

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"То есть, с возвратом символов они сами побегут, только пятки будут сверкать. Символы имеют большое значение в ментальной войне. Мы пока не вполне отдаем себе в этом отчет" - заявила Шукшина.

Напомним, ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

По информации РосСМИ, артистка обратилась в суд, чтобы получить обещанную ей застройщиком недвижимость.

Шукшина купила в элитном жилом комплексе бизнес-класса в Тверском районе две двухкомнатные и одну четырехкомнатную квартиры общей стоимостью 200 миллионов рублей (3 млн 309 тыс. долларов). Строительство дома, в котором находятся объекты, должно было завершиться в 2007 году, однако работы продолжались до 2014 года, и после их окончания актриса так и не получила обещанную жилплощадь.

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Мария Шукшина
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