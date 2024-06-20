"Скоро будет уже шестеро": Тимур Мирошниченко объявил о пополнении в семье

Тимур Мирошниченко совсем скоро станет отцом еще одного ребенка.

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Тимур Мирошниченко скоро станет отцом четвертый раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Украинский популярный ведущий Тимур Мирошниченко поделился невероятной новостью о пополнении в его семье.

На своей странице в соцсетях Мирошниченко опубликовал семейное фото и написал.

"Семья. На этой фотографии нас пятеро, а совсем скоро будет уже шестеро".

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Жена Тимура – Инна Мирошниченко также отметила, что они с мужем готовятся усыновить еще одного ребенка.

"Я счастлива многодетная мама, которая готовится принять в семью четвертого ребенка. Читаю иногда сейчас, что мы "коллекционируем детей" или "пиаримся" на этом. Всегда будут те, кто критикует и навязывает свое видение. Идите по зову сердца. . Не по словам других людей. Ибо сердце знает, в чем нуждается ваша душа именно сейчас, – написала Инна.

Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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