"Скоро будет уже шестеро": Тимур Мирошниченко объявил о пополнении в семье

Украинский популярный ведущий Тимур Мирошниченко поделился невероятной новостью о пополнении в его семье.
На своей странице в соцсетях Мирошниченко опубликовал семейное фото и написал.
"Семья. На этой фотографии нас пятеро, а совсем скоро будет уже шестеро".
Жена Тимура – Инна Мирошниченко также отметила, что они с мужем готовятся усыновить еще одного ребенка.
"Я счастлива многодетная мама, которая готовится принять в семью четвертого ребенка. Читаю иногда сейчас, что мы "коллекционируем детей" или "пиаримся" на этом. Всегда будут те, кто критикует и навязывает свое видение. Идите по зову сердца. . Не по словам других людей. Ибо сердце знает, в чем нуждается ваша душа именно сейчас, – написала Инна.
Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
Тимур Мирошниченко - последние новости по теме
Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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