Инна Мирошниченко скоро станет мамой еще одного ребенка

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко рассказала о том, что снова получила статус усыновителя, а этом значит, что она скоро снова станет мамой для ребенка из детского дома.
Как написала знаменитость на своей странице в Instagram, прошла "одна маленькая вечность", прежде чем Инна Мирошниченко стала кандидатом в усыновители.
Юрист получила на руки заветный документ и теперь ее ждут следующие шаги на этом долгом пути. В частности, во время усыновления своего первого ребенка Марселя, Мирошниченко рассказывала, что самым сложным было найти ребенка.
Ведь несмотря на огромное количество брошенных детей, детей-сирот, все они лишены права быть усыновленными, так как их родители не были лишены родительских прав.
Кто такая Инна Мирошниченко?
Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.
Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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