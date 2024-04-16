Инна Мирошниченко скоро станет мамой еще одного ребенка

Юрист и жена Тимура Мирошниченко поделилась радостной новостью.

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Инна Мирошниченко показала документ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко рассказала о том, что снова получила статус усыновителя, а этом значит, что она скоро снова станет мамой для ребенка из детского дома.

Как написала знаменитость на своей странице в Instagram, прошла "одна маленькая вечность", прежде чем Инна Мирошниченко стала кандидатом в усыновители.

Юрист получила на руки заветный документ и теперь ее ждут следующие шаги на этом долгом пути. В частности, во время усыновления своего первого ребенка Марселя, Мирошниченко рассказывала, что самым сложным было найти ребенка.

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Ведь несмотря на огромное количество брошенных детей, детей-сирот, все они лишены права быть усыновленными, так как их родители не были лишены родительских прав.

Инна Мирошниченко сможет усыновить еще одного ребенка / Скриншот Instagram/_inna_mi

Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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