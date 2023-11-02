Скончался легендарный украинский телеведущий и актер

На 81-м году жизни в Германии умер известный украинский телеведущий, диктор и актер Анатолий Васянович. Об этом со ссылкой на его супругу Зою написал медиа-менеджер Николай Канишевский на своей странице в социальной сети Facebook.
Васянович скончался 1 ноября в немецком городе Висбаден. Он много лет служил в Киевском театре имени Ивана Франко, а с 1976 года работал на УТ-1 диктором информационных программ "День за днем", "Новини", "Вісті", "Актуальна камера", а также детской программы "Мультфильм на заказ", развлекательной "Песня созывает друзей ", а также телевизионных концертов. В общей сложности он проработал на УТ-1 и НТКУ 32 года, а в 2008 году ушел на пенсию.
"Такое красивое солнечное утро принесло печальную новость: ушел из жизни Анатолий Семенович Васянович. Пришел он на Крещатик, 26 в середине семидесятых и начинал свою деятельность как диктор информационной программы "Вісті". Был ведущим многих молодежных литературных и музыкальных программ", ‒ написал Канишевский.
Напомним, ранее в ночь на 17 октября в Германии - в одной из местных клиник - скончался на 55-м году жизни легендарный комик и телеведущий Сергей Сивохо. Последние годы он отошел от активной публичной деятельности - по причине серьезных проблем со здоровьем (хроническая болезнь легких).
в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".
До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке важного персонажа в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.
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