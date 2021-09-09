Скончался известный актер легендарного сериала

Веслав Голес перенес 2 инсульта / osnmedia.ru

В Польше умер известный актер Веслав Голас. Он скончался в возрасте 90 лет. Об этом 9 сентября изданию Gazeta Wyborcza сообщила его дочь.

Голас длительное время болел. В 2020 году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома. Второй инсульт произошел на прошлой неделе.

Популярность актеру принесла роль бойца Томаша Черешняка в сериале "Четыре танкиста и собака", который вышел на экраны в 1966 году. Фильм был снят по мотивам одноименной повести Януша Пшимановского.

Это был военно-приключенческий сериал, который обрел популярность не только в Польше, но и в СССР, особенно среди юной, на тот момент, аудитории.

Немного из биографии Веслава Голаса

Актер родился в 1930 году в польском городе Кельце. Уже в 13 лет он вступил в ряды организации польского сопротивления Серые шеренги, которая противостояла немецкой оккупации.

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В декабре 1944 года он попал гестапо и подвергся ужасным пыткам.

После войны Голас закончил Театральную академию в Варшаве, а в 1954 году впервые сыграл в кино. Это был военный фильм Анджея Вайды "Поколение".

Также он сыграл в фильмах "Рукопись, найденная в Сарагосе", "Потоп", "Ярославна, королева Франции" и других.

Напомним, ранее, после 39 лет в коме, умер легендарный футболист - игрок клуба "ПСЖ" Жан-Пьер Адамс. Он скончался в 73 года.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.