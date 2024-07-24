Сколько зарабатывает принц Уильям: раскрыта огромная цифра

Принц Уильям получил колоссальный доход в 30 миллионов долларов от своего поместья в герцогстве Корнуолл в 2023-2024 финансовом году, сообщают многочисленные издания.
По данным Page Six, согласно отчетам, герцогство Корнуолл — поместье, которое 42-летний Уильям унаследовал от своего отца, короля Карла III, когда он взошел на престол в сентябре 2022 года — получило распределяемый излишек в размере 23,6 миллиона фунтов стерлингов (30,4 миллиона долларов США) от своих инвестиций.
Вместе с поместьем Уильяму был присвоен титул герцога Корнуолла.
В отчете также говорится, что Уильям — заядлый футбольный фанат — получил титул покровителя Футбольной ассоциации. Ранее этот титул принадлежал его бабушке, королеве Елизавете II. Эта ФА курирует мужские и женские профессиональные, молодежные и инвалидные футбольные команды Англии.
Кто такой принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Кроме того, ему были переданы полномочия над Благотворительной организацией Уэльской гвардии и Королевской сельскохозяйственной ассоциацией Корнуолла, а также он был назначен президентом Ассоциации Креста Виктории и Креста Георгия.
Ассоциация Креста Виктории и Георгиевского креста вручает высшую военную награду гражданским лицам и военнослужащим.
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