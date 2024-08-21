"Сколько осталось – один Бог знает": врачи не могут помочь Алле Пугачевой - росСМИ

Родственник Пугачевой рассказал, что ее здоровье ухудшилось.

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Алла Пугачева начала лечение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Близкий родственник российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осудила вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, рассказал пранкеру Соряну о трудностях певицы.

Как сообщают росСМИ, с пранкером связался один из членов семьи Пугачевой и рассказал, как она страдает из-за того, что за границей она "прогадала с врачами".

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"Медик не ознакомлен со спецификой организма Аллы, состояние начало ухудшаться, врачи забили тревогу. Алла все чаще стала звонить своим врачам в столицу, чтобы те проконсультировали ее лечащих. Опухают ноги, болит сердце, постоянно поднимается давление и мучает диабет. Сколько осталось – один Бог знает", - заявил источник.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по тее

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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