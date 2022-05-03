Скандал между Поляковой и Билозир не утихает: свои "5 копеек" вставила продюсер Мозговая

Скандал между Поляковой и Билозир не утихае / скриншот

Продюсер Елена Мозговая колко высказалась о конфликте Оксаны Билозир и Оли Поляковой, которые оба поют под "Мелодію" Скорика

Оксана Билозир обвинила свою коллегу Олю Полякову в плагиате. Артистка ответила, что у Билозир нет авторских прав на "Мелодію" Скорика, поэтому она ничего не нарушала, когда записала на нее "Колискову".

"Очень просили какую-нибудь рефлексию на тему. Ну такое: одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка", – написала Мозгова в публикации.

Ранее телеведущая Екатерина Осадчая раскритиковала артистку, которая через Facebook пригрозила Оле Поляковой и Тони Матвиенко судом за нарушение авторских прав. Как отметила телеведущая, такие вопросы следует решать в личной беседе, тем более, что сейчас идет война.

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