"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко

Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко / скриншот

Телеведущая Екатерина Осадчая обратилась к Оксане Билозир после ее претензий к Оле Поляковой и Тони Матвиенко об авторских правах.

На своей страничке в Instagram телеведущая раскритиковала артистку, которая через Facebook пригрозила Оле Поляковой и Тони Матвиенко судом за нарушение авторских прав.

Как отметила телеведущая, такие вопросы следует решать в личной беседе, тем более, что сейчас идет война.

"Это какая-то дикость… Оксана Билозир, при всем уважении, это не хорошо во время войны устраивать такого рода разборки. Все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах. Оксана Билозир, отвечаю в публичном поле, так как вы начали это именно так", – написала Катя Осадчая.

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"Привлечь меня в суд? На каком основании? Музыка принадлежит Мирославу Скорику, а текст авторский, Александра Вратарева, Билозир к моей песне нет никакого отношения, это вообще просто тупой пиар, во время войны… это дикость какая-то!", - написала певица.

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Напомним, Катя Осадчая, после новости о том, что она и ее супруг, шоумен Юрий Горбунов, задумываются над тем, чтобы усыновить ребенка, который потерял родителей во время войны, опубликовала фотографию с округлившимся животиком.

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