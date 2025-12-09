Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

Сильвестр Сталлоне напугал поклонников публичным появлением

Алена Кюпели
9 декабря 2025, 13:40обновлено 9 декабря, 14:59
94
Голливудский актер показался в странном виде, чем обеспокоил своих поклонников.
Сильвестр Сталлоне удивил внешним видом
Сильвестр Сталлоне удивил внешним видом / Скриншот Х

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Сильвестр Сталлоне
  • Почему он в таком состоянии

Популярный Голливудский актер и звезда боевиков Сильвестр Сталлоне выглядел немного неуверенно, опираясь на трость во время церемонии награждения медалью Центра Кеннеди.

Как сообщает Radar Online, 79-летний культовый актер признаётся, что самостоятельные трюки нанесли серьёзный вред его здоровью.

Ранее Дональд Трамп чествовал Сталлоне на ежегодной церемонии вручения наград в Центре Кеннеди вместе с другими лауреатами премии: группой KISS, Глорией Гейнор, Майклом Кроуфордом и Джорджем Стрейтом.

Сильвестр Сталлоне имеет украинские корни
Сильвестр Сталлоне имеет украинские корни / Фото Википедия

Проходя по красной дорожке, звезда "Рэмбо" не скрывал свою позолоченную трость, позируя с ней на виду у всех.

По пути он признался одному человеку, что перенёс восемь операций на спине, и скоро ему потребуется ещё одна. Звезда отступила на шаг и, пожав плечами, сказал: "Всё это складывается".

О персоне: Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов "Рокки" (1976—2018), "Рэмбо" (1982—2019), "Неудержимые" (2010—2023) и "План побега" (2013—2019). К первым трём он также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.

Сильвестр Сталлоне новости шоу бизнеса
