Сильно сдавший Аль Пачино отметил день рождения своей молодой возлюбленной

Голливудский актер Аль Пачино, в свои 84 года, помог своей девушке, 30-летней Нур Альфаллах, отметить ее день рождения, задув свечи на трехъярусном праздничном торте в новом видео, опубликованном в среду.
Как пишет Page Six, обладатель премии "Оскар" широко улыбнулся, празднуя день рождения своей гораздо более молодой партнерши в клипе, опубликованном в Instagram сестрой Нур Софией Альфаллах, который был подписан как "День рождения Нур 2024".
В карусели также были представлены снимки с вечеринки по случаю дня рождения, на которой присутствовали Нур и сестра Софии Реми, Джулия Фокс, лучшая подруга Селены Гомес Ракель Стивенс и Брюс Уиллис, а также дочь Деми Мур Скаут ЛаРю Уиллис.
Личная жизнь Аль Пачино
Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).
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Напомним, американский актер Аль Пачино и 30-летняя режиссер Нур Альфаллах встречались с весны 2022 года, а в начале лета 2023 у пары родился сын Роман. Артист не был до конца уверен в своем отцовстве, но после ДНК-теста и суда об опеке, в котором были урегулированы вопросы об уходе и воспитании малыша, принял ребенка.
Ранее новая девушка Брэда Питта, фитнес-тренер Инес де Рамон, показала публично подарок от актера. Пара вместе с ноября 2022 года, но лишь недавно официально подтвердила отношения.
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