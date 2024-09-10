Сильно сдал: в сети появилось свежее фото Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис страдает от неизлечимой формы деменции.

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Как сейчас выглядит Брюс Уиллис / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/buuski

Голливудский актер Брюс Уиллис, который неизлечимо болен, был сфотографирован едущим в знойное воскресенье в Студио-Сити, Калифорния.

Ветеран-актер продолжает свою борьбу с афазией и деменцией, пишет The Daily Mail.

69-летний актер "Криминального чтива" сидел на пассажирском сиденье автомобиля, одетый в черную бейсболку и застегивающуюся на пуговицы кофту с воротником и горизонтальными серыми полосками.

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Он был замечен всматривающейся в боковое зеркало автомобиля. По словам очевидцев, Уиллис сопровождали телохранители на дневной прогулке, которая состоялась через несколько недель после того, как дочь актера Румер опубликовала пост о нем в Instagram Stories.

В посте от 22 августа Румер поделилась фотографией, на которой она держит отца за руку, отвечая на вопрос о том, как актер чувствует себя на фоне проблем со здоровьем.

Новое фото Брюса Уиллиса можно посмотреть тут

Румер сказала: "Он замечательный. Я так его люблю. Спасибо".

Брюс Уиллис сейчас - актер продолжает бороться с болезнью:

ранее в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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