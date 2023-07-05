Шварцеггер рассказал, как хотел "Терминатором 2" утереть нос Сталлоне

Легендарный голливудский актер и продюсер Арнольд Шварценеггер хотел, чтобы вторая часть культового боевика "Терминатор" была более жесткой кровавой, чем первая. Об этом сам актер рассказал во время выступления в Музее Киноакадемии США.
"Что это вообще значит — хороший Терминатор? Я ликвидировал 68 человек в первой части. Во второй я должен ликвидировать не меньше 150. Надо повышать ставки! […]. Я должен переплюнуть Сталлоне. Я так и сказал, что моя главная цель — убить как можно больше людей на экране", ‒ сказал он.
Поэтому Шварценеггер был крайне обескуражен заявлением режиссера картины Джеймса Кэмерона, который захотел сделать из актера "хорошего Терминатора". И осадил его фантазии.
"Арнольд, прекрати это. Ты больной парень", ‒ сказал режиссер.
В конечном итоге в фильме "Терминатор-2: Судный день" персонаж Шварценеггера не ликвидирует ни одного человека.
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