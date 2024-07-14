Шрам от уха до уха: путинистка Борисова пришила себе новое лицо

Путинистка Борисова пришила себе новое лицо.

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Путинистка Борисова пришила новое лицо / Коллаж Главред, фото Instagram/Фото профиля danaborisova_official danaborisova_o

Российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в стране-оккупанте России, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, появилась в одном из интервью с жутким шрамом.

По данным пропагандистского телеграмм-канала "Светский хроник", путинистка появилась в одном из интервью, где пользователи соцсетей увидели огромный шрам, который зиял от уха до уха.

"Как это развидеть. Дана Борисова как будто пришила новое лицо", - пишут пропагандисты.

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У Даны Борисовой новое лицо / Скриншот Телеграмм

Кто такая Дана Борисова Дана Борисова — российская телеведущая, журналистка и актриса. По данным Википедии, в 2022 году поддержала вторжение России на Украину. Она также была внесена в санкционные списки Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина. 3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.

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Напомним, ранее Борисова показалась с трясущимися руками. Тогда стало известно о том, что Борисова пропала с радаров где-то в ноябре, но вот недавно появилась и рассказала, что произошло.

Ранее пропутинская балерина Анастасия Волочкова, которую подозревают в алкоголизме, после нескольких "нетрезвых" выходов в свет заявила, что приняла решение отказаться от алкоголя.

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