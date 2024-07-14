Шрам от уха до уха: путинистка Борисова пришила себе новое лицо

Российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в стране-оккупанте России, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, появилась в одном из интервью с жутким шрамом.
По данным пропагандистского телеграмм-канала "Светский хроник", путинистка появилась в одном из интервью, где пользователи соцсетей увидели огромный шрам, который зиял от уха до уха.
"Как это развидеть. Дана Борисова как будто пришила новое лицо", - пишут пропагандисты.
Кто такая Дана Борисова
Дана Борисова — российская телеведущая, журналистка и актриса. По данным Википедии, в 2022 году поддержала вторжение России на Украину. Она также была внесена в санкционные списки Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина.
3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Борисова показалась с трясущимися руками. Тогда стало известно о том, что Борисова пропала с радаров где-то в ноябре, но вот недавно появилась и рассказала, что произошло.
Ранее пропутинская балерина Анастасия Волочкова, которую подозревают в алкоголизме, после нескольких "нетрезвых" выходов в свет заявила, что приняла решение отказаться от алкоголя.
Вас также может заинтересовать:
- Путинистка Снежана Егорова обозвала украинок и сразу была наказана
- "Доводит себя по примеру матери": фанаты ужаснулись от вида дочери путинистки Волочковой
- "Воткнул нож в ногу": появились жуткие детали второго брака путинистки Валерии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред