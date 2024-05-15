Шокировала бескультурием: в террористической РФ смеются над бешеными плясками Бузовой

Путинистка Ольга Бузова, которая считает себя певицей, опозорилась на красивом мероприятии.

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Путинистка Ольга Бузова опозорилась на светском рауте/ коллаж: Главред, фото: t.me/byzova_m

Известную российскую "певицу" и ведущую Ольгу Бузову, которая фанатеет от кровавого вторжения РФ в Украину, нельзя приглашать на светские мероприятия.

Теперь также думает и организатор одного из таких светских раутов, российская продюсер Яна Рудковская. В частности, она устроила изысканный вечер в честь новой коллаборации ее подопечного Димы Билана. На столах стояла роскошная посуда, гости были одеты согласно дресс-коду вечеринки.

Над столом возвышалась огромная хрустальная люстра, а под ней на видео можно было увидеть, как на стол лезет путинистка Бузова.

видео дня

Поговаривают, что гости званого вечера были буквально шокированы бескультурием артистки, которая пустилась в пляс и карабкалась на любое возвышение, которым оказался нарядный и сверкающий стол.

Теперь организаторам подобных мероприятий стоит трижды подумать, стоит ли звать диковатую Бузову в гости.

Кто такая Ольга Бузова Ольга Бузова — российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер. Известна как бывшая участница, а позднее бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ"; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".

В 2022 году поддержала вторжение России в Украину, посетила оккупированные территории Украины, продвигала символ российского вторжения в социальных сетях.

В июле 2017 года из-за гастролей в аннексированном Крыму Бузову внесли в базу "Миротворец".

Напомним, певицу Ольгу Бузову подняли на смех за фото в купальнике. Подписчики певицы не оценили формы Бузовой - многим они показались недостаточно внушительными.

А также россияне высмеяли фильм "Ирония судьбы" с Бузовой и Киркоровым. Россияне почему-то не очень сильно хотели смотреть фильм с новыми звездами.

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