Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

Американская певица и актриса Селена Гомес поделилась с поклонниками фото со своего роскошного девичника, который она отпраздновала на яхте в Мексике. Голливудская селебрити опубликовала фотографии в своем Instagram и намекнула на глобальные изменения в жизни.

На одном из фото Селена позировала с воздушными шариками, которые образовывали надпись "Mrs Levin" - фамилия ее жениха Бенни Бланко (настоящее имя - Бенджамин Джозеф Левин). Фанаты предположили, что певица приняла решение после свадьбы соблюсти традиции и сменить фамилию.

Также Гомес опубликовала первые образы с фатой - но пока только в качестве аксессуара для девичника. Первый лук засветился на фото из ресторана, где она блистала в жемчужно-белом платье с высоким воротником, которое она дополнила нежной фатой с вышитой надписью "будущая невеста".

Второй образ оказался более смелым - Селена позировала в белом бикини на пляже, дополнив его этим же аксессуаром.

Селена Гомес - личная жизнь

Напомним, что певица и актриса Селена Гомес после полутора лет романа с музыкантом и продюсером Бенни Бланко (автор хитов Maroon 5 "Moves like Jagger", Кеши "Tik Tok", Кэти Перри "I Kissed a Girl") получила предложение стать его женой. Бойфренд певицы подарил ей роскошное обручальное кольцо с бриллиантом.

Селена Гомес известна не только своим творчеством, но и громкими отношениями с канадским певцом Джастином Бибером. Они встречались с 2010 по 2018 год, а их роман широко освещался в прессе.

Ранее Главред сообщал, что Селена Гомес болезненно восприняла новость о том, что не сможет иметь собственных детей. По словам певицы, беременность и роды являются для нее чрезвычайно рисковыми и назвала причину - серьезные проблемы со здоровьем.

Также стало известно, что канадский певец Джастин Бибер попал в неприятный инцидент с папарацци. Артист резко отреагировал на попытки журналистов сфотографировать его во время выхода в кафе в Палм-Спрингс накануне фестиваля Coachella - певец вел себя агрессивно и обвинял репортеров в навязчивости.

Кто такая Селена Гомес? Селена Гомес - американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предпринимательница. Гомес была включена во множество престижных рейтингов и списков, таких, как Time 100 - ежегодный список самых влиятельных людей в мире в 2020 году и в Forbes 30 Under 30 - ежегодный список самых успешных 30 самых успешных людей в мире в возрасте до 30 лет в 2016 и 2020 годах, а также Гомес названа "Женщиной Года" 2017 года по версии журнала Billboard. Гомес является одной из самых продаваемых артистов всех времен, продав более 210 миллионов синглов во всем мире. С личным капиталом в более 800 миллионов долларов США Гомес является четвертым самым богатым артистом в мире, сообщает Википедия.

