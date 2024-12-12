Хейли Бибер может выдохнуть: Селена Гомес впервые выходит замуж

Бойфренд Селены преподнес звезде роскошное обручальное кольцо.

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Селена Гомес новости - Селена Гомес и Бенни Бланко обручились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/selenagomez

Кратко:

Бенни Бланко сделал Селене Гомес предложение

Пара вместе полтора года, хотя знакома более десяти лет

32-летняя певица и актриса Селена Гомес после полутора лет отношений с музыкантом и музыкальным продюсером Бенни Бланко (Maroon 5 "Moves like Jagger", Кеша "Tik Tok", Кэти Перри "I Kissed a Girl" и др.) получила от возлюбленного предложение руки и сердца.

Помолвка стала для Гомес абсолютным сюрпризом: Бланко устроил для возлюбленной пикник с ее любимым фастфудом, и затем преподнес ей кольцо с крупным бриллиантом огранки "Маркиз" и россыпью камней поменьше на ободке. Певица не раздумывая ответила возлюбленному: "Да".

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"Вечность начинается сейчас", - написала позже в своем блоге в Instagram счастливая Селена. Она поделилась снимками с обручальным кольцом и женихом, который нежно целует ее в висок.

Бенни Бланко и Селена Гомес знакомы много лет: музыкальный продюсер с конца двухтысячных сотрудничал с экс-бойфрендом певицы Джастином Бибером, а в 2015 году продюсировал уже ее трек "Same Old Love".

Селена Гомес новости - Селена Гомес и Бенни Бланко обручились / instagram.com/selenagomez

Селена Гомес новости - Селена Гомес и Бенни Бланко обручились / instagram.com/selenagomez

Селена Гомес новости - Селена Гомес и Бенни Бланко обручились / instagram.com/selenagomez

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Кто такая Селена Гомес? Селена Гомес - американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель. Гомес была включена во множество престижных рейтингов и списков, таких, как Time 100 - ежегодный список самых влиятельных людей в мире в 2020 году и в Forbes 30 Under 30 - ежегодный список самых 30 самых успешных людей в мире в возрасте до 30 лет в 2016 и 2020 году, а также Гомес названа "Женщиной Года" в 2017 году по версии журнала Billboard. Гомес является одной из самых продаваемых артистов всех времен, продав более 210 миллионов синглов по всему миру. С личным капиталом в более чем 800 миллионов долларов США Гомес является четвертым самым богатым артистом в мире, сообщает Википедия.

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