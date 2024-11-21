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Битва двух Дженнифер: почему перестали общаться две бывшие Бена Аффлека

Анна Подгорная
21 ноября 2024, 22:58
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Гарнер первая решила поставить точку в ее странных отношениях с Лопес, конкуренцию с которой ощущала в своем браке с актером.
Дженнифер Гарнер, Дженнифер Лопес
Дженнифер Гарнер прекратила общение Дженнифер Лопес после ее развода с Беном Аффлеком / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

  • Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес объединились, когда певица была замужем за Беном Аффлеком
  • После их развода Гарнер поспешила отделаться от звездной "подружки"

Весной 2024 года Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком после двух лет в официальном браке. При этом потеряла певица не только мужа, но и союзника в виде его бывшей супруги - актрисы Дженнифер Гарнер.

Джен и Джей Ло близко контактировали благодаря Бену и его общим с Гарнер детям - они привязались к звездной мачехе и подружились с ее наследниками. Так было пока в отношениях Лопес и Аффлека все было в порядке.

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Когда же их брак начал рушится, певица решила обратиться за помощью к Гарнер - та поочередно выслушивала горюющих супругов и со всех сил пыталась их примирить. Поэтому Джен оказалась неприятно удивлена, когда Лопес все же подала на развод с Аффлеком - Гарнер почувствовала себя использованной и ей попросту стало жаль потраченного времени.

Теперь Дженнифер Гарнер решила отстраниться от все этой драмы, и намерена общаться с бывшей женой своего бывшего мужа исключительно на темы, которые касаются детей, сообщил инсайдер изданию Daily Mail.

"Джен больше не желает общаться с Джей Ло, если это не касается детей. Ее друзья считают, что она вообще не должна была позволять себе так активно помогать Джей Ло в налаживании ее брака с Беном. Особенно если учесть, что во время их брака (Гарнер вышла замуж за Аффлека в 2005 году, через два года после расстройства его первой помолвки с Лопес - прим. редактора) Джен чувствовала, что ей противопоставляли Джей Ло. Джен слишком мила и действительно хотела помочь, поэтому и старалась. Но она никогда не станет поносить Лопес или говорить о ней негативно", - заявляет источник.

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Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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