Селена Гомес призналась, что не может иметь детей - что случилось

Американская актриса и певица Селена Гомес сейчас счастлива в отношения с Бенни Бланко - музыкантом и музыкальным продюсером. Ранее на протяжении восьми лет она встречала с Джастином Бибером.
Вероятно, появление первенца у ее бывшего возлюбленного подтолкнуло Гомес к откровенности - в интервью для Vanity Fair артистка впервые призналась, что не может иметь детей. Эта тема является для нее болезненной, и ей понадобилось много времени, чтобы научиться говорить об этом спокойно.
Так Селена рассказала, что возможная беременность будет огромной опасностью для ее жизни и жизни гипотетического малыша. У звезды множество проблем со здоровьем, которые делают биологическое материнство для нее невозможным.
"Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось некоторое время переживать", - рассказала Гомес.
Впрочем, отказываться от материнства полностью знаменитость не планирует. Альтернативные способы, вроде суррогатного материнства и усыновления, кажутся ей вполне приемлемыми. Однако обзаводиться детьми тем или иным путем Селена Гомес пока не торопится.
Кто такая Селена Гомес?
Селена Гомес - американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель. Гомес была включена во множество престижных рейтингов и списков, таких, как Time 100 - ежегодный список самых влиятельных людей в мире в 2020 году и в Forbes 30 Under 30 - ежегодный список самых 30 самых успешных людей в мире в возрасте до 30 лет в 2016 и 2020 году, а также Гомес названа "Женщиной Года" в 2017 году по версии журнала Billboard. Гомес является одной из самых продаваемых артистов всех времен, продав более 210 миллионов синглов по всему миру. С личным капиталом в более чем 800 миллионов долларов США Гомес является четвертым самым богатым артистом в мире, сообщает Википедия.
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Ранее стало известно, что группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти. Коллектив во главе с новым солистом отправляется в тур и в ноябре выпустит полноценный альбом.
Также в СМИ раскрыли подробности завещания французского актера Алена Делона. Свои сбережения он разделил между тремя детьми, с которыми при жизни у него были сложные отношения.
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