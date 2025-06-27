Сердючку передумали наказывать за русский язык: языковой омбудсмен назвал причину

Андрею Данилко не запрещается иметь русскоязычные песни в репертуаре, говорит Креминь.

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Верку Сердючку передумали наказывать за русский язык / коллаж: Главред, фото: Уполномоченный по защите государственного языка/Facebook, facebook.com/dyachenkov

Кратко:

Данилко не получит наказания

Артист постоянно помогает военным

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, избежит наказания за выступление на концерте на русском языке. Об этом он сообщил в интервью для "Главком".

По его словам, Данилко не получит наказания, так как иметь в репертуаре русскоязычные песни не противоречит действующему украинскому законодательству.

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"До 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом. Мы же помним, как раньше значительное количество исполнителей гастролировало за рубежом, исполняло песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание. Потом закон заработал, но процесс, так сказать "самоукраинизации" начался в полную силу после полномасштабного вторжения. Именно тогда наши артисты перешли на выступления на украинском и начали сбор средств для ВСУ", - сказал Тарас Креминь.

Он также добавил, что после начала полномасштабного вторжения Данилко постоянно помогает военным, однако иметь русскоязычные песни в репертуаре ему не запрещается.

"Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом, потому что закон говорит следующее: "Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм", - пояснил государственный деятель.

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Скандал с Веркой Сердючкой - главное:

Как ранее сообщал Главред, языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился в полицию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации после концерта Андрея Данилко.

Команда украинского певца Андрея Данилко рассказала, почему он исполняет свои старые хиты на языке страны-оккупанта РФ.

Ирина Билык высказалась про языковой скандал с Сердючкой.

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Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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