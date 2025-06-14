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Верка Сердючка спела свои хиты на русском: омбудсмен обратился в полицию

Виталий Кирсанов
14 июня 2025, 18:48
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По словам омбудсмена, с 2023 года в Киеве официально действует мораторий на использование русскоязычного музыкального продукта.
Данилко выступил с русскоязычными хитами
Данилко выступил с русскоязычными хитами / коллаж: Главред, фото: Уполномоченный по защите государственного языка/Facebook, facebook.com/dyachenkov

Кратко:

  • Тарас Креминь обратился в Национальную полицию
  • У Верки Сердючки опровергли, что артист использовал русский язык на концерте

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к правоохранителям из-за признаков нарушения национального законодательства на концерте Verka Serduchka&Band, во время которого артисты исполняли некоторые песни на русском языке. Об этом он сказал в комментарии для "Украинской правды. Жизнь" в субботу, 14 июня.

Омбудсмен пояснил, что в случае концерта исполнение композиций на русском языке - грубое нарушение статей 23 и 29 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

видео дня

По его словам, с 2023 года в Киеве официально действует мораторий на использование русскоязычного музыкального продукта, который в случае концерта Верки Сердючки был нарушен.

"Пока украинские воины ежедневно гибнут на фронте, сдерживая российских оккупантов, в столице Украины - городе Киеве - на концерте публично звучит "Все будет хорошо" и другие русскоязычные песни. Это не просто пренебрежение языковым законом. Это плевок в лицо стране в состоянии войны и тем, кто отдал жизнь за нее", - заявил Креминь.

Уполномоченный инициировал проведение государственного контроля в отношении организатора мероприятия, а также обратился в Национальную полицию, чтобы там должным образом отреагировали на нарушение норм законодательства.

"Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовывали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто про закон - это про национальное достоинство. И ответственность будет", - подчеркнул Креминь.

Стоит отметить, что первым пожаловался на певца ведущий Виктор Дяченко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", - написал он.

У Верки Сердючки опровергли, что исполнитель использовал русский язык на концерте. Там утверждают, что артист говорил "своим локальным диалектом - полтавским суржиком", и добавили, что во время события также исполнялись песни на украинском и английском языках.

Верка Сердючка спела свои хиты на русском: омбудсмен обратился в полицию

Видео с концерта:

Андрей Данилко - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Андрей Данилко впервые за долгое время откровенно заговорил о личной жизни. В свой 51 год артист никогда не был женат и у него нету детей. Завесу таинственности он приоткрыл во время разговора с журналистами.

В этом же разговоре Андрей Данилко неожиданно высказался о Зеленском. Он вспомнил искренние и душевные встречи с тогда еще актером, а теперь главой Украины.

Не так давно по сети разлетелось детское фото Андрея Данилко. Артист прокомментировал фотографию и раскрыл правду о судьбе нашумевшей фотографии.

Больше новостей о Данилко:

Кто такой Андрей Данилко?

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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