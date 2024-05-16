"Сердце в штаны упало": Билык высказалась про выступление Украины на Евровидении

Ирина Билык честно призналась, что ей понравилось и не понравилось в номере alyona alyona и Jerry Heil.

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alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 - мнение Ирины Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица Ирина Билык - значимая фигура в украинском шоу-бизнесе, которая имеет огромный опыт выступлений и различных перфомансов на сцене. Поэтому нет ничего удивительного, что артистку попросили оценить номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024, который принес им третье место.

В интервью для Нашего радио Билык призналась, что выступление украинских конкурсанток ей понравилось. Она отметила не только их талант, но и смелость - вопреки вполне заметному волнению alyona alyona и Jerry Heil, на ее взгляд, справились блестяще.

"Мне понравилось. Они волновались. Я бы никогда не поехала на Евровидение. Это так волнующе, у меня бы там сердце в штаны упало. Я видела, Аленка очень волновалась. Jerry не показывала, а Алена – она такая искренняя, и все видно, что она волнуется. Но они собрались и на финальном этапе круто спели", - высказала свое мнение Ирина Билык.

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Впрочем, было у певицы и одно замечание к номеру - ей не понравились костюмы. Ирина Билык считает alyona alyona и Jerry Heil привлекательными девушками, которым есть, что показать, и жалеет, что этим "оружием" конкурсантки не воспользовались на Евровидении.

"Я бы хотела, чтобы были более открытие костюмы, потому что у них классные фигуры. И у Алены, и у Jerry. Пусть бы они показали свои ножки", - заявила звезда.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

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Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

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