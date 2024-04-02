Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Филипп Газманов впредь не желает, чтобы его имя ассоциировали с международным преступником.

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Филипп Газманов отказался от фамилии Олега Газманова из-за санкций / коллаж: Главред, фото: instagram.com/philgazmanov

Путиниста Олега Газманова не уважают в цивилизованных странах и откровенно посмеиваются из-за пиара на войне в стране-оккупанте. Постепенно от него стала отворачиваться даже семья.

К примеру, в росСМИ появилась новость о том, что средний из детей певца, Филипп, официально отказался от фамилии Газманов. Филипп принял девичью фамилию матери - Муравьев, о чем уже появились сведения в Едином государственном реестре юрлиц рф.

Причина того, что Филипп Газманов отказался от фамилии отца, проста: парень не разделяет взглядов пропагандиста, чья дурная репутация за рубежом портит бизнес молодому предпринимателю. Олег Газманов находится в международном розыске и под санкциями ЕС из-за поддержки войны в Украине.

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Стоит отметить, что Филипп Газманов - не биологический сын Олега Газманова. Его мама, Марина Муравьева, была беременной и замужем за другим мужчиной, когда познакомилась с певцом. Вскоре женщина развелась, и из роддома ее и приемного сына встречал уже Олег Газманов.

Кто такой Олег Газманов? Олег Газманов - российский певец-путинист. Поддержал аннексию Крыма в 2014 году. В 2015 артиста блокировали в Сети по обвинению в милитаризме. Из-за поддержки вторжения рф в Украину 5 марта 2022 года объявлен в международный розыск; в Украине на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. С 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран ЕС.

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Ранее СБУ начала "охоту" на пропагандистку Маргариту Симоньян - ей сообщили о подозрении сразу по четырем статьям. Она не единожды призывала к геноциду украинского народа.

Также друзья Филиппа Киркорова показали, как путинист выглядит в быту. Артист без макияжа и перьев похож на лохматого дедушку в нелепых татуировках.

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