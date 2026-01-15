"Семейный уют": 47-летняя украинская ведущая показала новорожденного первенца

Кратко:
- Инна Шевченко родила первенца в начале октября
- Вся семья ведущей проходит непростую адаптацию к появлению малыша
В октябре 2025 года украинская ведущая Инна Шевченко впервые стала мамой. Она родила сына, которого назвала Матисом. В социальных сетях Шевченко активно делится опытом - сперва как беременной в 47 лет, теперь - о быте и уходе за малышом.
Недавно Инна подняла важную тему в своем блоге в Instagram - адаптация домашних питомцев к новому члену семьи. Она призналась, что два кота, которые живут с ней и мужем, привыкли быть главными точками внимания своих хозяев, и сперва не оценили появления в доме малыша. Сейчас животные постепенно привыкают к Матису и даже стараются помочь своей хозяйке.
Инна Шевченко показала несколько милых фото с сыном и котами. Примечательно, что, вопреки демонстративному неодобрению, животные стараются далеко не отходить от мальчика, и выполняют трогательную роль пушистых нянек.
