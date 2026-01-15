Укр
"Семейный уют": 47-летняя украинская ведущая показала новорожденного первенца

Анна Подгорная
15 января 2026, 15:28
Инна Шевченко призналась, кто из членов ее семьи до сих пор окончательно не "принял" Матиса.
Инна Шевченко с сыном
Инна Шевченко родила - ведущая показала трехмесячного сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Кратко:

  • Инна Шевченко родила первенца в начале октября
  • Вся семья ведущей проходит непростую адаптацию к появлению малыша

В октябре 2025 года украинская ведущая Инна Шевченко впервые стала мамой. Она родила сына, которого назвала Матисом. В социальных сетях Шевченко активно делится опытом - сперва как беременной в 47 лет, теперь - о быте и уходе за малышом.

Недавно Инна подняла важную тему в своем блоге в Instagram - адаптация домашних питомцев к новому члену семьи. Она призналась, что два кота, которые живут с ней и мужем, привыкли быть главными точками внимания своих хозяев, и сперва не оценили появления в доме малыша. Сейчас животные постепенно привыкают к Матису и даже стараются помочь своей хозяйке.

Инна Шевченко показала несколько милых фото с сыном и котами. Примечательно, что, вопреки демонстративному неодобрению, животные стараются далеко не отходить от мальчика, и выполняют трогательную роль пушистых нянек.

сын Инны Шевченко
Инна Шевченко родила - ведущая показала трехмесячного сына / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv
сын Инны Шевченко
Инна Шевченко родила - ведущая показала трехмесячного сына / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv
сын Инны Шевченко
Инна Шевченко родила - ведущая показала трехмесячного сына / фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Ранее Главред рассказывал, что "Холостяк" Александр Терен получил орден от Владимира Зеленского. Украинский ветеран был представлен к государственной награде.

Также украинская модель и ведущая Александра Кучеренко показала, какой была до свадьбы с журналистом и путешественником Дмитрием Комаровым. Пара рассталась весной 2025 года.

