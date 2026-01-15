Александра Кучеренко показала, какой была до свадьбы с Дмитрием Комаровым

Вкратце:
- Александра Кучеренко поддержала новый интернет-тренд
- Звезда показала, как выглядела 10 лет назад
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко решила поддержать популярный в Сети флэшмоб, и показала, как выглядела 10 лет назад. На тот момент 18-летняя знаменитость только начинала свою модельную карьеру, училась в университете и боролась за звание Мисс Украина (спойлер: она одержала сокрушительную победу).
Именно на конкурсе Кучеренко познакомилась с журналистом и путешественником Дмитрием Комаровым, за которого вышла замуж три года спустя. Их брак распался в 2025 году, о чем пара сделала официальное заявление.
В своем блоге в Instagram Кучеренко показала снимки из юности. "Подхватываю трендовую ностальгию по 2016 году. Мне 18, 6-й айфон, 2-й курс института, стажировка на телеканале, танцевальные соревнования, первые фотосъемки, корона Мисс Украина, поездка в США на Мисс мира... Словом, есть что вспомнить за тот год. Надо возвращать себе традицию печатать фотографии и хранить их в альбомах, потому что воспоминания - вечные сокровища сердца. Только представьте, какая это будет серия фото, которую опубликуем в 2036 году", - подписала кадры, которые уже стали архивными, Александра.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
