Александра Кучеренко показала, какой была до свадьбы с Дмитрием Комаровым

Александра Кучеренко фото - как модель выглядела в 2016 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко поддержала новый интернет-тренд

Звезда показала, как выглядела 10 лет назад

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко решила поддержать популярный в Сети флэшмоб, и показала, как выглядела 10 лет назад. На тот момент 18-летняя знаменитость только начинала свою модельную карьеру, училась в университете и боролась за звание Мисс Украина (спойлер: она одержала сокрушительную победу).

Именно на конкурсе Кучеренко познакомилась с журналистом и путешественником Дмитрием Комаровым, за которого вышла замуж три года спустя. Их брак распался в 2025 году, о чем пара сделала официальное заявление.

В своем блоге в Instagram Кучеренко показала снимки из юности. "Подхватываю трендовую ностальгию по 2016 году. Мне 18, 6-й айфон, 2-й курс института, стажировка на телеканале, танцевальные соревнования, первые фотосъемки, корона Мисс Украина, поездка в США на Мисс мира... Словом, есть что вспомнить за тот год. Надо возвращать себе традицию печатать фотографии и хранить их в альбомах, потому что воспоминания - вечные сокровища сердца. Только представьте, какая это будет серия фото, которую опубликуем в 2036 году", - подписала кадры, которые уже стали архивными, Александра.

Александра Кучеренко фото - как модель выглядела в 2016 году / фото: instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко фото - как модель выглядела в 2016 году / фото: instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко фото - как модель выглядела в 2016 году / фото: instagram.com/aakucherenko

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

