"Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении

Анастасия Федорова честно описала свою позицию относительно новой должности мужа

https://stars.glavred.info/bednaya-ty-s-marusey-zhena-novogo-ministra-oborony-fedorova-vyskazalas-o-ego-naznachenii-10732226.html Ссылка скопирована

Михаил Федоров жена - Анастасия Федорова высказалась о карьере мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fedorova.more

Вкратце:

Михаил Федоров - новый министр Обороны Украины

Анастасия Федорова прокомментировала назначение мужа

Украинский государственный деятель и бывший министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 14 января был назначен ВРУ на должность министра Обороны Украины. Он стал четвертым, кто занял эту должность за период полномасштабной войны.

Назначение Федорова активно обсуждают в Сети. Не осталась в стороне и жена политика - дизайнер Анастасия Федорова. В социальных сетях она попросила не жалеть и не поздравлять ее, так как не имеет отношения к политической карьере мужа, и впредь не планирует это менять.

видео дня

"Если кто-то считает, что пересылать мне ссылки из пабликов и СМИ — это очень хорошая идея, вынуждена разочаровать: с эмоциональным интеллектом у этих людей есть определенные трудности. Да, я в курсе каждой из новостей. Ни поздравлять, ни сочувствовать лично мне — не стоит. Сообщения типа "терпения и очень рады за это решение, но бедная ты с Марусей (дочь Михаила и Анастасии - прим. редактора)" можно сразу оставить при себе там, где уже наверняка торчит предыдущий месседж о первой леди, которой я не стану", - пишет Федорова.

Михаил Федоров жена - Анастасия Федорова высказалась о карьере мужа / фото: instagram.com/fedorova.more

Она также отметила, что гордится амбициями и успехами мужа. Точно так же, как и он - ее. И настаивает, что она - не "аксессуар" к министру, а отдельная личность. "У моего мужа есть свои бесспорные невероятные достижения, свои амбиции и собственное профессиональное видение того, что он хочет дальше. Я этот выбор уважаю так же, как он уважает мой путь - абсолютно отдельный от политики. Это и есть взрослое разделение сфер. ... Я не роль, не функция и не производная от чьих-то решений. Отдельный человек со своей работой, ответственностью и результатами - и именно в этом статусе я существую и общаюсь. ... Не стоит смешивать роли, которые мы сами между собой не путаем, уважайте личные границы", - заявляет жена министра Обороны Украины.

Михаил Федоров и Анастасия Федорова с дочерью / фото: instagram.com/fedorova.more

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный украинский рэпер Миша Правильный мобилизовался в Нацгвардию, и сейчас проходит БЗВП. Артист раскрыл детали добровольной мобилизации.

Также пропавший "Тамбовский волк", комик, бывший сценарист и артист студии Квартал 95 Валерий Жидков, "нашелся" и сделал заявление о новом этапе в его карьере.

Читайте также:

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред