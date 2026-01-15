Укр
"Холостяк" Александр Терен получил орден от Владимира Зеленского — детали

Кристина Трохимчук
15 января 2026, 10:10
62
Ветеран Александр "Терен" Будько был представлен к государственной награде.
Александр Терен получил награду от Владимира Зеленского
Александр Терен получил награду от Владимира Зеленского / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Владимир Зеленський вручил орден Александру Терену
  • За что наградили бывшего Холостяка

Ветеран и бывший главный герой романтического реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько сообщил, что получил государственную награду. В Instagram он опубликовал фотографию ордена, который ему вручил Владимир Зеленский.

Вчера, 14 января, президент наградил победителей и участников Invictus Games — международных мультиспортивных соревнований для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении своих служебных обязанностей. Глава государства отметил высокие результаты украинской сборной, которая завоевала более ста медалей за последние годы.

видео дня
Александр Терен и Владимир Зеленский - Игры Непокоренных
Александр Терен и Владимир Зеленский - Игры Непокоренных / фото: instagram.com, Александр Терен

"За эти годы наша национальная команда получила на Играх Непокоренных более ста медалей. Но, на мой взгляд, вне зависимости от результатов, все вы чемпионы, все вы победители. Ведь вы победили уныние и отчаяние, вы не дали физическому ранению одержать верх над вашим духом. И это самое важное", — сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Одним из награжденных оказался и бывший "Холостяк" Александр Терен — он был удостоен ордена "За заслуги" III степени. Ветеран опубликовал фотографию своей награды в соцсетях и поделился эмоциями после вручения.

Орден Александра Терена
Орден Александра Терена / фото: instagram.com, Александр Терен

"Все свои действия я никогда не предпринимал ради наград. До большой войны и, особенно, во время нее мной двигает внутреннее чувство справедливости и желание сделать хоть что-нибудь полезное после того, как проснулся. Я никогда не просил медалей или знаков отличия. Просто всегда выкладывался по полной, не дожидаясь награды. Иначе — зачем тогда вообще что-то делать? Я не уверен, что заслуживаю наград. Но принимаю их с благодарностью, потому что это значит, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное", — признался Терен.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Светлана Лобода, которая высказала поддержку родине после начала полномасштабного вторжения РФ и уехала из страны-агрессора, стала причиной большого скандала. Артистку собираются внести в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Также певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом Дзидзьо, рассказал трогательную историю, которая стоит за его сценическим именем. Он опубликовал снимок с родным человеком, который вдохновил его на создание псевдонима.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

