В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

Украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом Дзидзьо, рассказал трогательную историю, которая стоит за его сценическим именем. В Instagram артист показал фотографию с родным человеком, в честь которого назвался.
На снимке изображен молодой Хома вместе со своим дедушкой Яном Казимировичем. Певец рассказал, что его родственник был ветеринаром и помогал всем односельчанам.
"Это я и мой дзидзьо. В регионе, где я родился, "дзидзьо" — это дедушка. Мой дедушка, Маркуль Ян Казимирович, был ветеринаром. Его постоянно не было дома, потому что он ходил к людям лечить животных", — написал Михаил.
Дзидзьо признался, что сценический псевдоним появился именно благодаря дедушке, который был "мегапопулярным" в селе. Когда людям нужно было позвать ветеринара, они приходили к ним домой и звали "дзидзьо". Это слово стало настолько привычным для Михаила, что он решил "позаимствовать" его для себя.
"Тогда я понял, что мой дедушка — мегапопулярный. Именно отсюда и появился мой псевдоним Дзидзьо", — рассказал Хома.
Поклонники увлеченно прокомментировали снимок, найдя между родственниками фамильное сходство.
"Похожи с дзидзьо"
"Отлично, что помнишь кто ты и откуда!"
"Мощный потенциал рода использован достойно!"
О персоне: Михаил Хома
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
