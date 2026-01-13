Укр
В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

Кристина Трохимчук
13 января 2026, 15:33
144
Михаил Хома показал снимок с родственником и поразил фамильным сходством.
Дзидзьо - семья
Дзидзьо - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дзидзьо

Вы узнаете:

  • Дзидьо показал фотографию с дедушкой
  • Почему Михаил Хома стал Дзидзьо

Украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом Дзидзьо, рассказал трогательную историю, которая стоит за его сценическим именем. В Instagram артист показал фотографию с родным человеком, в честь которого назвался.

На снимке изображен молодой Хома вместе со своим дедушкой Яном Казимировичем. Певец рассказал, что его родственник был ветеринаром и помогал всем односельчанам.

видео дня
Михаил Хома с дедушкой
Михаил Хома с дедушкой / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Это я и мой дзидзьо. В регионе, где я родился, "дзидзьо" — это дедушка. Мой дедушка, Маркуль Ян Казимирович, был ветеринаром. Его постоянно не было дома, потому что он ходил к людям лечить животных", — написал Михаил.

Дзидзьо признался, что сценический псевдоним появился именно благодаря дедушке, который был "мегапопулярным" в селе. Когда людям нужно было позвать ветеринара, они приходили к ним домой и звали "дзидзьо". Это слово стало настолько привычным для Михаила, что он решил "позаимствовать" его для себя.

Дзидзьо
Дзидзьо - история псевдонима / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Тогда я понял, что мой дедушка — мегапопулярный. Именно отсюда и появился мой псевдоним Дзидзьо", — рассказал Хома.

Поклонники увлеченно прокомментировали снимок, найдя между родственниками фамильное сходство.

"Похожи с дзидзьо"

"Отлично, что помнишь кто ты и откуда!"

"Мощный потенциал рода использован достойно!"

Дзидзьо
Дзидзьо / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что бывшая ведущая программы "Орел и Решка" россиянка Василиса Хвостова попала в передрягу во время прохождения паспортного контроля в США и оказалась в тюрьме. У россиянки нашли вещи, которые могли быть расценены как реклама интимных услуг.

Также Настя Каменских встревожила поклонников своим молчанием в соцсетях после сообщения о срочной госпитализации. Певица взяла время на восстановление и вышла на связь уже не из больницы, а, предположительно, из своего дома.

О персоне: Михаил Хома

Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

Реклама
Реклама
Реклама
Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

09:00

Пять знаков зодиака, созданных для Овна: с кем у него идеальная совместимость

08:49

Киев и область без света: что происходит и когда вернут электричество

