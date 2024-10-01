"Секрет тщательно хранили": Борис Джонсон назвал причину смерти Елизаветы II

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что покойная королева Великобритании Елизавета II болела раком костей.
Как сообщает издание Politico со ссылкой на мемуары Джонсона, политик заявил, что знал о диагнозе Елизавета II. Также он отметил, что ему было неловко узнать такое известие от самой королевы.
Что такое Politico?
Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.
Издание отмечает, что это большая редкость – откровение о здоровье королевы, ведь такая информация "была секретом, который тщательно хранили во время правления Елизаветы".
Джонсон сообщил, что королева "казалась бледной и более сгорбленной, а на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций", но она была в хорошем настроении и даже улыбалась.
Кто такая Елизавета II?
Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.
Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в 1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность.
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