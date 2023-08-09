Седокова пожаловалась на Лободу, что та заняла её место в ВиаГре

Седокова ушла в декрет и на ее место продюсеры взяли Светлану Лободу.

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Седокову заменили на Светлану Лободу / Коллаж Главред, фото Instagram/LOBODA, annasedokova

Украинская певица Анна Седокова, которая в войне России против Украины выбрала террориста-РФ, пожаловалась на украинскую певицу Светлану Лободу.

Седокова, которая продолжает приезжать в Москву и выступать там, вдруг стала ностальгировать за украинской группой ВиаГра.

Она добавляет, что расставание с музыкальным коллективом было одним из самых болезненных моментов в ее жизни.

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"Я ушла, не потому что с ума сошла, а поскольку забеременела. Так получилось. У меня никого не было, с мамой всегда были сложные отношения, с парнем тоже непростые… Я пришла к девочкам и продюсеру. Все меня обняли, сказали: "Конечно, малышка, оставляй ребенка". Уверена, что, если бы так не сказали, я бы даже пошла на… страшную вещь. Я безумно рада, что у меня есть дочка Алина. Ей 18 лет уже… Тогда они уверяли: "Да-да, мы будем тебя ждать", - цитирует Седокову пропагандистское издание Стархит.

Седокова жалуется, что будучи на втором месяце беременности она включает телевизор и видит, что "какая-то женщина получает премию как участница "Лучшей группы" на МУЗ-ТВ". "Стоит на сцене, держит тарелку… И эта женщина — Лобода", — жалуется Седокова.

Напомним, певица Седокова ранее сломала ногу во время концерта. Она появилась на дорожке одного из российских мероприятий, где не могла идти, потому что хромала. После одного из своих выступлений, она снова пожаловалась на ногу, которая по словам певицы, сильно болела.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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