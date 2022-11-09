Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая работает на украинского врага - Россию и продолжает молчать о войне, показала своего практически голого мужа.

В серии вопросов в Instagram, она ответила одной из подписчиц на тему личной жизни. Та спросила певицу, не развелась ли Седокова еще со своим молодым мужем-баскетболистом. На что Седокова ответила: "Не дождетесь". Сопроводив ответ практически голым фото своего мужа, показав все его "достоинства".

Напомним, ранее ранее появилась информация о том, что права на песню "Не оставляй меня, любимый" Седокова, которая то худеет, то поправляется, выкупила у российского композитора Константина Меладзе.

В частности, она выложила кусочек песни, которую спела уже сама, без своих коллег из ВиаГра. Кстати, исполнение ничем не отличается от предыдущего, коллективного.

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