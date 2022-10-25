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Седокова клянчит у Меладзе песню украинской группы

25 октября 2022, 16:02

Певица, которая работает на Россию, просит песню украинской группы.

Анна Седокова
Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Украинская певица Анна Седокова, которая резко "забыла", что она украинская артистка и продолжает жить припеваючи, работать на Россию, как будто бы ничего не случилось и она не обстреливает мирные украинские города.

Теперь же она решила выклянчить песню группы ВиаГра у продюсера и композитора Константина Меладзе. Об этом пишут российские СМИ.

Как заявила сама Седокова, на нее недавно снизошло озарение и предательница вдруг "осознала", что ей нужно принять свое прошлое, а не отказываться от него, сказала Седокова, видимо, имея ввиду украинскую группу ВиаГра и свое короткое участие в ней. И все это "поможет ей идти дальше".

"Вылечило" Седокову караоке, где ее друзья попросили спеть песню группы. Артистка, которая работает на Россию заявила, что этот поход буквально стал психотерапевтическим.

"Я будто открыла дверь, которую держала за семью замками у себя в душе, и у меня полились слезы. Я сразу же написала Константину Меладзе, что хотела бы купить права на эту песню. Он ответил: "Отличная идея!" Думаю, для него тоже важно, чтобы его песни продолжали жить", - заявила Седокова.

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Напомним, ранее Седокова похвасталась результатами своего похудения.

Отдыхая в Мексиме со своим мужем, она все никак не могла понять, почему не получаются красивые фото.

"Хочу показать вам фото, после которых я сказала себе хватит. Позы не вышло. На нервной почве я перестала себя ограничивать, ела все что хотела, не занималась. Панические атаки, депрессия. Но почему? У меня ведь семья мечты, я живу в Майами, рядом все дети. Мы пошли на концерт The Weekend. И муж сделал это фото в фиолетовой футболке", - пишет она.

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Анна Седокова
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