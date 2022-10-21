Ноги-колоды: Седокова показала себя в самом большом весе и рассказала, как похудела

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Украинская певица, которая ни одного слова не произнесла о войне в Украине и продолжает делать совместые проекты с россиянами Анна Седокова, показала себя в максимальном весе - 72 килограмма.

Как поделилась она на своей странице в Телеграмм, отдыхая в Мексиме со своим мужем, она все никак не могла понять, почему не получаются красивые фото.

"Хочу показать вам фото , после которых я сказала себе хватит. Позы не вышло. На нервной почве я перестала себя ограничивать, ела все что хотела, не занималась. Панические атаки, депрессия. Но почему? У меня ведь семья мечты, я живу в Майами, рядом все дети. Мы пошли на концерт The Weekend. И муж сделал это фото в фиолетовой футболке", - пишет она.

Фото соцсети

По словам Седоковой, когда она посмотрела в телефон, то словно очнулась. "Что стало с моим прессом. Откуда этот живот? Миллион вопросов к себе и ни одного ответа", - говорит она.

Фото соцсети

Именно после этого, певица стала заниматься и ограничивать себя в питании и у нее "встали на место мозги", хоть и это заметно далеко не всем. Сейчас она уже сбросила пять килограмм и продолжает худеть, заботясь о внешнем виде и абсолютно игнорируя геноцид своего народа.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. Об этом говорится в тексте указа.

Артисты, которые попали в "черный список" останутся без активов в Украине; лицензий и разрешений; без права на вывод капитала из Украины, торговых операций, без права на приватизацию, аренду и приобретение земельных участков. Такие люди будут лишены всех государственных наград и других форм отличий.

Эти ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет.

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