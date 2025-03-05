Санта Димопулос призналась, как омолаживает лицо

Вкратце:
- Санта Димопулос призналась, что колит ботокс
- Она показала, куда и зачем ей вводят препарат
Весной бизнесвумен и светской львице Санте Димопулос исполнится 38 лет. Она прекрасно выглядит, однако в канун Дня рождения решила "омолодиться".
В своем блоге в Instagram она выложила видео прямо из кресла косметолога, и поделилась, какие процедуры планирует делать. Димопулос остановила свой выбор на ботоксе на лице и шее.
Так уколы красоты применят на верхней трети лица, чтобы "открыть" уголок глаза, и платизме - широкой мимической мышце (в области шеи - прим. редактора). Ожидается, что это оформит и будет поддерживать в тонусе овал лица. К слову, результатом процедур Санта Димопулос пока не хвастается.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Злата Огневич пережила домогательства. Несчастье произошло с ней десять лет назад, но она решилась рассказать об этом лишь сейчас.
Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая после слухов о проблемах с мужем, певцом Девидом Аксельродом, рассказала про "исчезающих мужчин".
Читайте также:
- "Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью
- "Становилось хуже": Мисс Украина Вселенная показала, как ее избивал возлюбленный
- Осложнения: беременная Анна Кошмал рассказала, как серьезно заболела
Чем прославилась Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред