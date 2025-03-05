Санта Димопулос призналась, как омолаживает лицо

Димопулос решила не поддерживать тренд на естественное старение, и обратилась к уколам красоты.

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Санта Димопулос рассказала, что исправляет уколами красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Вкратце:

Санта Димопулос призналась, что колит ботокс

Она показала, куда и зачем ей вводят препарат

Весной бизнесвумен и светской львице Санте Димопулос исполнится 38 лет. Она прекрасно выглядит, однако в канун Дня рождения решила "омолодиться".

В своем блоге в Instagram она выложила видео прямо из кресла косметолога, и поделилась, какие процедуры планирует делать. Димопулос остановила свой выбор на ботоксе на лице и шее.

видео дня

Так уколы красоты применят на верхней трети лица, чтобы "открыть" уголок глаза, и платизме - широкой мимической мышце (в области шеи - прим. редактора). Ожидается, что это оформит и будет поддерживать в тонусе овал лица. К слову, результатом процедур Санта Димопулос пока не хвастается.

Санта Димопулос рассказала, что исправляет уколами красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

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Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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