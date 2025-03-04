После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

Елена Мозговая растолковала выбор партнера внезапно покинуть отношения.

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Елена Мозговая новости - продюсер поделилась мыслями про отношения / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Краткое содержание:

Елена Мозговая давно не рассказывает про мужа

Продюсер рассказала, почему мужчины "исчезают"

Во время полномасштабной войны в Украине распалось множество звездных пар. Проблемы в отношениях с мужем, певцом Девидом Аксельродом (Владимир Ткаченко), приписывают и музыкальному продюсеру Елене Мозговой. Пара не упоминает друг о друге на публике и социальных сетях с мая-июня 2023 года: последний раз артист поздравил жену с годовщиной свадьбы, а она месяц спустя - его с Днем рождения.

Подозрения укрепились, когда в блоге Мозговой в Instagram появился пост про "исчезающих мужчин", с акцентом на то, что "у нее есть определенный опыт в этом вопросе". Елена отметила, что поведение мужчин в отношениях не определяет ценность женщины, и посоветовала подругам по несчастью концентрироваться в первую очередь на себе и собственном счастье.

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"Если мужчина исчезает из вашей жизни, он не заблудился и не потерялся! Он просто сделал свой выбор! Еще вчера он был, были отношения, общение, чувства, эмоции, разговоры... А сегодня - нет... Его нет, ничего нет... Ищете тайные знаки и пытаетесь понять, что же произошло? Но ответ в том, что ничего не произошло, кроме его выбора. И да, это не про вас. Это о нем. Мужчины не исчезают из-за страха перед сильными чувствами. Мужчины не игнорируют, потому что слишком влюбились. Мужчины не растворяются, потому что они не могут собрать свои мысли в вашем присутствии. Мужчины исчезают, когда они не выбирают вас. Мужчина, который хочет быть с женщиной, не молчит неделями, месяцами, годами... Если мужчина ушел, отпустите его. Итак, мужчина, который исчез... Он не потерялся и не заблудился, он просто выбрал не вас. И это не о вашей ценности. Речь идет о его выборе. Поэтому не зацикливайтесь исключительно на отношениях, переключите фокус вашего внимания на себя, любите себя и не теряйте чувство самоуважения и достоинства!" - написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая новости - продюсер поделилась мыслями про отношения / facebook.com/mozgovaolena74

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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