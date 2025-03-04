Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

Анна Подгорная
4 марта 2025, 22:32
172
Елена Мозговая растолковала выбор партнера внезапно покинуть отношения.
Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - продюсер поделилась мыслями про отношения / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Краткое содержание:

  • Елена Мозговая давно не рассказывает про мужа
  • Продюсер рассказала, почему мужчины "исчезают"

Во время полномасштабной войны в Украине распалось множество звездных пар. Проблемы в отношениях с мужем, певцом Девидом Аксельродом (Владимир Ткаченко), приписывают и музыкальному продюсеру Елене Мозговой. Пара не упоминает друг о друге на публике и социальных сетях с мая-июня 2023 года: последний раз артист поздравил жену с годовщиной свадьбы, а она месяц спустя - его с Днем рождения.

Подозрения укрепились, когда в блоге Мозговой в Instagram появился пост про "исчезающих мужчин", с акцентом на то, что "у нее есть определенный опыт в этом вопросе". Елена отметила, что поведение мужчин в отношениях не определяет ценность женщины, и посоветовала подругам по несчастью концентрироваться в первую очередь на себе и собственном счастье.

видео дня

"Если мужчина исчезает из вашей жизни, он не заблудился и не потерялся! Он просто сделал свой выбор! Еще вчера он был, были отношения, общение, чувства, эмоции, разговоры... А сегодня - нет... Его нет, ничего нет... Ищете тайные знаки и пытаетесь понять, что же произошло? Но ответ в том, что ничего не произошло, кроме его выбора. И да, это не про вас. Это о нем. Мужчины не исчезают из-за страха перед сильными чувствами. Мужчины не игнорируют, потому что слишком влюбились. Мужчины не растворяются, потому что они не могут собрать свои мысли в вашем присутствии. Мужчины исчезают, когда они не выбирают вас. Мужчина, который хочет быть с женщиной, не молчит неделями, месяцами, годами... Если мужчина ушел, отпустите его. Итак, мужчина, который исчез... Он не потерялся и не заблудился, он просто выбрал не вас. И это не о вашей ценности. Речь идет о его выборе. Поэтому не зацикливайтесь исключительно на отношениях, переключите фокус вашего внимания на себя, любите себя и не теряйте чувство самоуважения и достоинства!" - написала Елена Мозговая.

Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - продюсер поделилась мыслями про отношения / facebook.com/mozgovaolena74

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом-военным. Украинская ведущая объяснила, почему "дала отсрочку" этому событию.

Также, после появления сообщений про развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, в близком окружении журналиста прокомментировали это неожиданное для всех событие.

Читайте также:

Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алена Мозговая новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

23:53Украина
РФ для "галочки" рвется на правый берег Херсонщины: в ОВА раскрыли план врага

РФ для "галочки" рвется на правый берег Херсонщины: в ОВА раскрыли план врага

22:53Война
США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: СМИ назвали точную дату

США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: СМИ назвали точную дату

21:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

Последние новости

23:56

"Собираются найти меня": Гленн жалуется на тысячи угроз после вопроса Зеленскому

23:53

РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

23:16

Почему мухи любят виться вокруг людей: ветеринары дали интересный ответ

22:53

РФ для "галочки" рвется на правый берег Херсонщины: в ОВА раскрыли план врага

22:52

Предательница Лорак публично обратилась к дочери жениха - что случилось

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:32

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

22:11

"Не он его придумал": дизайнер одежды Зеленского высказалась о скандале в США

21:50

США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: СМИ назвали точную дату

21:42

Забитая раковина очистится за 5 минут: эксперт рассказала, что залить в слив

Реклама
21:21

Как выглядит сын Игоря Пелыха: парень сделал предложение любимой девушке

21:18

Зеленский назвал точные требования России для завершения войны в Украине

21:15

Растения будут пышными и крепкими: как укрепить тонкую рассаду помидоров и не толькоВидео

21:00

Только опозоритесь: что уже не модно в 2025 году

20:54

Сотни тысяч долга: у молодухи путиниста Петросяна большие проблемы

20:40

Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

20:19

ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

19:44

"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

19:40

Как правильно придерживаться Великого Поста - полезные рекомендации

19:28

Трамп презентует в Конгрессе свой план завершения войны в Украине - Fox News

19:15

В одной стране уже дефицит: ждать ли украинцам роста цен на популярный продукт

Реклама
19:02

Трагедия в семье Долли Партон: Королева кантри овдовела

18:57

5 марта запрещено ходить в гости: какой церковный праздник, приметы

18:53

Садоводы призвали добавить несколько растений в сад: они заменят ограждениеВидео

18:53

РФ в ближайшее время возобновит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе

18:19

ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов - что известно

18:05

"Пришло время сделать все правильно": Зеленский обратился к Трампу

17:56

Один неправильный маневр - и штраф: тест ПДД, кого можно подобрать на дороге

17:55

Как правильно обрезать малину весной: 2 важнейших действия должен сделать каждый садоводВидео

17:39

Австралия может отправить миротворцев в Украину: премьер сделал заявление

17:30

Работают, не покладая рук: ТОП-4 трудоголика среди знаков зодиака

17:10

"Шрек, что они с тобой сделали": почему пятая часть франшизы ошарашила фанатов

17:02

"Я просто застыла": Злата Огневич пережила домогательства

17:01

Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

17:01

Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

17:00

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа

16:46

Грязь и неприятный запах исчезнут: как правильно мыть кухонные деревянные доски

16:42

Выступление Трампа в Конгрессе хотят сорвать: СМИ узнали, что придумали демократы

16:18

Пена для бритья, сода и уксус: чем отмыть старые пятна на диване

16:11

Есть ли у Украины план "Б" после прекращения поддержки союзников: ответ Кабмина

16:07

Можно увидеть чуть ли не в каждом городе: почему люди бросают обувь на провода

Реклама
15:51

Кто не является медведем: лишь единицы угадают за 5 секунд

15:22

Опытные водители всегда возят в авто чайные пакетики в марте: для чего это

15:19

Тарифы на свет с 1 мая: придется ли украинцам платить больше

15:11

СБУ добралась до Охлобыстина: что грозит путинисту

15:08

Танцор-воин Дмитрий Дикусар утер нос соратникам Трампа: "Думают, что у нас нет"

15:00

Туск подтвердил остановку поставок помощи США в Украину через хаб в Польше

14:50

Трамп в феврале обращался к Путину с просьбой о помощи - Bloomberg

14:45

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

14:35

3 самых лучших способа, чем отмыть жирный пол на кухне: не будет ни капли грязиВидео

14:25

"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять