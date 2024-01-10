Санта Димопулос позировала ню на Бали для российского фотографа

Светская львица кроме духовных практик и медитаций успела поучаствовать в пикантной съемке.

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Санта Димопулос позировала под душем без одежды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос в начале декабря отправилась на Бали, где и встретила Новый год. На сказочный остров она отправилась на ретрит - поиск себя, медитации и оздоровление.

Кроме духовных практик и физического отдыха Димопулос успела также создать много привлекательного контента для подписчиков. Формы блогерши и ее особый шарм позволяют ей стабильно поддерживать интерес аудитории.

Недавно она анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.

видео дня

В кадре Санта позирует в душе абсолютно обнаженной. Фотосъемку для нее провела фотограф Татьяна Кудряшова, за что медиадива ее несколько раз горячо поблагодарила в блоге.

Санта Димопулос позировала под душем без одежды / instagram.com/santadimopulos

Примечательно, что Санта Димопулос, которая все еще ведет свои социальные сети на руссом языке (за редкими исключениями) и крайне редко публично высказывается про войну в Украине, выбрала в качестве фотографа именно Кудряшову - профессионала из страны-оккупанта. Блогерша уже не раз "попадалась" на подобном общении, за что ее часто критикуют в Сети.

Татьяна Кудряшова - российский фотограф, с которой сотрудничает Димопулос / instagram.com/_tatyana_kudryashova_

Ранее стало известно, что 23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца. Еще в октябре ее случайно заметили с округлившимся животиком, а в первые дни января она уже раскрыла пол и имя младенца.

Также в Сети появилась новость о том, что полиция задержала эпатажную звезду "Х-Фактора" Андрея Мацевко. Артист более двух лет находился в розыске по дело о фальшивых документах.

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