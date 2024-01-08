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Полиция задержала эпатажную звезду "Х-Фактора" Андрея Мацевко

Анна Подгорная
8 января 2024, 23:38
Благодаря правоохранителям случайно всплыли старые проблемы артиста с законом.
Андрей Мацевко
Андрей Мацевко находится в розыске около двух лет / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Песни "Ой чиє то жито" и "Смерека" в исполнении Андрея Мацевко стали настоящими хитами - хоть артист, который много лет назад пришел покорять "Х-Фактор" и другие талант-шоу, оказался весьма посредственным вокалистом, его уверенность в себе и харизма покорили зрителей.

Большой звездой он так и не стал, но пользовался успехом на корпоративах и частных вечеринках. Однако со временем его слава стала угасать, а сам он исчез из информационного пространства. До недавнего времени.

Патрульные полиции Ивано-Франковской области, где обитает Мацевко, на днях заметили и задержали подозрительного прохожего, который явно пытался скрыться от правоохранителей. Им оказался звезда "Х-Фактора". При проверке документов выяснилось, что Андрей Мацевко уже два года находится в розыске одним из районных управлений полиции ГУНП Киева, и скрывается от органов досудебного расследования. Об этом сообщает издание "Галка".

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Предполагается, что артиста разыскивают после громкого дела с поддельными документами - в апреле 2021 года его задержали в киевском метро, когда он пытался воспользоваться фальшивым пенсионным удостоверением. Тогда Мацевко заявил полиции, что документ ему дал его товарищ, который якобы занимается подобным мошенничеством.

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