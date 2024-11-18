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Самый сексуальный мужчина-2024 получил титул из-за отказа других звезд - СМИ

Анна Подгорная
18 ноября 2024, 01:30
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Джон Красински якобы не был "выбором номер один" в списке на звание самого привлекательного.
Джон Красински с женой
Джон Красински новости - как Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/johnkrasinski

Скандал с People и Джонос Красински - что произошло:

  • Звезда сериала Офис был признан самым сексуальным мужчиной этого года
  • Daily Mail получил информацию о том, почему Красински на самом деле получил "корону"

Объявление популярным журналом People 45-летнего актера, режиссера и сценариста Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года может обернуться скандалом. Издание Daily Mail получило информацию из неназванного источника, согласно которой Красински оказался далеко не первой звездой, которой редакция People предлагала соблазнительный титул.

Инсайдер раскрыл изнанку отбора звездных мужчин на звание самого сексуального, который происходит с 1985 года. Действительно, некоторые знаменитости получали это звание несколько раз, однако есть и такие, кто наотрез отказывался.

видео дня

Тогда People приходилось искать другую кандидатуру, кто будет согласен появиться на их обложке и целый год носить свой "сексуальный" титул. Так произошло и в этом году. Неназванный информатор утверждает, что Красински принял "корону" лишь после того, как от нее отказались сразу две звезды - актеры Глен Пауэлл ("Королевы крика", "Скрытые фигуры", "Топ Ган: Мэверик") и Педро Паскаль ("Игра престолов", "Мандалорец", "Одни из нас").

"Джон - отличный парень, но он ни в коем случае не был их выбором номер один. В этом году журнал несколько раз предлагал Глену Пауэллу и Педро Паскалю стать их кандидатами, но они упорно отказывались. У обоих были свои причины, но журнал People умолял и постоянно получал отрицательный ответ. Глен хочет добиться большего успеха в актерском мастерстве сейчас, когда он наконец-то получает потрясающие роли и становится звездой, а Педро не чувствует, что это (звание "самого привлекательного" - прим. редактора) когда-либо было тем, что могло бы его заинтересовать. Он не воспринимает это всерьез, и хотя в этом есть что-то лестное, его эго в этом не нуждается", - сообщает информатор.

Глен Пауэлл, Педро Паскаль
Глен Пауэлл (слева) и Педро Паскаль (справа) - изначальные кандидаты на звание "самого сексуального" в 2024 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/glenpowell, imdb.com

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что скрывается за открытым письмом о том, что популярный американский актер и демократ Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах.

Также стало известно, что голливудская актриса Меган Фокс беременна "радужным" ребенком. Это будет ее третий малыш и второй для ее избранника, музыканта Machine Gun Kelly.

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Что известно про издание People?

People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

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